No he sido notificado de la suspensión de la Procuraduría: Gobernador del Quindío

El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo se refirió la suspensión que profirió la Procuraduría por tres meses por presunta participación en Política.

El mandatario a través de un comunicado señaló “en relación con la grabación que fue publicada, radiqué la correspondiente denuncia penal por la suplantación de mi voz mediante inteligencia artificial, IA. No he participado en política; sin embargo, me enteré a través de los medios de comunicación que la Procuraduría General de la Nación me ha suspendido provisionalmente del cargo por el término de tres (3) meses, o hasta que culmine el proceso electoral”

No me han notificado

Roberto Jairo Jaramillo que además de ser el gobernador del Quindío es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, señaló que “La Procuraduría General de la Nación, no me ha notificado legalmente el auto de apertura de investigación, como tampoco se me ha comunicado personalmente el auto de suspensión provisional; no se me ha entregado copia de la suspensión provisional ni del auto de apertura de investigación, vulnerándose mis derechos constitucionales y legales”

En otra parte del comunicado el mandatario explica “la suspensión provisional debe ser ejecutada por el señor Presidente de la República, Gustavo Petro Orrego, mediante Decreto Presidencial y nombrar un gobernador encargado. Por lo tanto, hasta tanto el señor Presidente de la República no dé cumplimiento a la suspensión provisional, sigo en mi cargo ejerciendo mis funciones constitucionales y legales como Gobernador del Quindío”

