En VIVO: Taxistas bloquean la calle 26 y afectan la movilidad hacia el Aeropuerto

Una vez más los taxistas se toman la calle 26. Siendo las 8:50 de la noche de este viernes 27 de octubre, un grupo de taxistas se encuentran en la calle 26 con carrera 69 e impiden la movilidad normal sobre el corredor vial.

Varios conductores del gremio amarillo se movilizan a pie con dirección al Aeropuerto el Dorado y según imágenes de videos que circulan en redes sociales, mientras unos caminan otros los respaldan con sus vehículos haciéndose oír con pitos y arengas.

#BOGOTÁ A esta hora (8:22 pm) gremio de taxistas realizan un plan tortuga sobre la Calle 26 con Carrera 68 vía hacia el Aeropuerto El Dorado. La movilidad está afectada. @BotteroJuan95 pic.twitter.com/VpV8qruZOa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 28, 2023

Este plan tortuga se suma a las movilizaciones que se han presentado esta semana debido a que según el gremio hay “promesas incumplidas” de parte del gobierno distrital y nacional.

Desde el gremio han señalado que quieren ajustes al precio del combustible más allá de la tarifa diferencial, buscan que se cambie la fórmula de los precios del etanol, que según ellos es lo que estaría generando altos precios para la gasolina.

Herminso Bermúdez, habló en Caracol Radio y comentó que se excusa con la ciudadanía por las protestas, pero dice que ellos buscan garantías para trabajar. Además, dio detalles frente a la reunión con la Secretaría de Movilidad.

Bermúdez comentó que decidieron levantarse de la mesa porque no llegaron a un acuerdo. “Tuvimos una reunión con la secretaria de Movilidad, que desde que ella se posicionó hasta ahora nos dio la cara. Es lamentable que uno tiene que acudir a las vías de hecho para que los funcionarios lo atiendan a uno. No llegamos a ningún acuerdo, la verdad es que nos levantamos de la mesa porque no vimos las garantías necesarias para seguir dialogando con la Secretaría de Movilidad.”

De esta forma, el líder del gremio de taxistas explicó que ante los problemas que ellos evidencian y que les afectan, solo les queda “acudir a las calles y a las vías de hecho”, pues están en una “situación difícil”.