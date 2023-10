En diciembre arrancan obras de la segunda etapa de Hidroituango

Antioquia

Jorge Carrillo, gerente de EPM, confirmó que el primero de diciembre arrancan los trabajos de la segunda etapa de Hidroituango.

El funcionario explicó que la prioridad era cumplirle al sistema interconectado con que las cuatro primeras turbinas de generación del megaproyecto estuviesen operando antes del 30 de noviembre.

“Toda la estrategia que definimos fue para que no perdiéramos un solo día. No perder un solo día equivale a no perder un solo peso. Este proyecto acaba su desmonte el 30 de noviembre como estaba estipulado. El 1 de diciembre está iniciando las obras de la etapa 2 y no vamos a perder un día”, expresó Carrillo.

El funcionario recordó que para las turbinas de la cinco a la ocho no hay compromisos regulatorios que impliquen un tiempo determinado para culminar los trabajos.