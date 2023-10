Encuentran caja con explosivos en sede de candidata a la alcaldía de Barrancabermeja

Bucaramanga

Según el coronel Luis Cubillos, comandante de la policía en el Magdalena Medio, en horas de la madrugada dejaron una caja que contenía dos granadas no letales y dos cartuchos, nueve milímetros.

Señaló que las granadas son de aturdimiento y multipropósito, que para que detonen se les debe quitar el detonante.

Expresò que después que el can antiexplosivo detectó las cargas no letales, procedió el técnico en explosivos, verificar y determinar que no representaba un riesgo para las comunidades que pasaban por el lugar.

Indicó el oficial, que el lugar fue acordonado, mientras se hacía la inspección del lugar y se comprobara que no había más elementos que pudieran causar daño a la candidata Claudia Andrade o quienes circulan por el lugar.

Aseguró el coronel Cubillos, que se desconoce los autores materiales e intelectuales de este hecho.

Contra la candidata Claudia Andrade, se han presentado dos amenazas de muerte desde que iniciò la campaña a la alcaldía de Barrancabermeja.