The beatles anuncia nuevo sencillo “now and then” y reediciones de “rojo” & “azul”

Londres – 26 de Octubre, 2023 - Juntos y aparte, los Beatles siempre han tenido talento para lo inesperado. Y ahora, en 2023, llega uno de los lanzamientos más esperados de su larga e interminable historia. “Now And Then” es la última canción de los Beatles, escrita y cantada por John Lennon, desarrollada y trabajada por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, y finalmente terminada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después.

“Now And Then” estará disponible en todo el mundo el jueves 2 de noviembre a las 2pm a través de Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

Ampliar

El single de doble cara reúne la última canción de los Beatles con la primera: el single debut de la banda en 1962 en el Reino Unido, “Love Me Do”, una contraparte realmente apropiada para cerrar el círculo de “Now And Then”.

Ambas canciones están mezcladas en estéreo y Dolby Atmos®, y el lanzamiento cuenta con el arte de portada original del renombrado artista Ed Ruscha. El nuevo vídeo musical de “Now And Then” se estrenará el viernes 3 de noviembre.

El documental de 12 minutos “Now And Then - The Last Beatles Song”, escrito y dirigido por Oliver Murray, se estrenará el 1 de noviembre.

El estreno mundial online de la película tendrá lugar en el canal de YouTube de The Beatles a las 7:30pm GMT.

Este conmovedor cortometraje cuenta la historia detrás de la última canción de los Beatles, con imágenes exclusivas y comentarios de Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon y Peter Jackson.

Vea el tráiler del cortometraje “Now And Then - The Last Beatles Song”