MinVivienda anuncia preasignación de subsidios para proyectos VIP

Barranquilla

El Ministerio de Vivienda anunció, desde el congreso de Camacol, el inicio de preasignaciones condicionales para los subsidios de Mi Casa Ya para Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP), esto responde a una petición del sector constructor.

Esto quiere decir que se hará una reserva que les permitirá a las familias que compran en preventa asegurar su subsidio para evitar los desistimientos y enfrentar la crisis del sector.

Este nuevo modelo comenzará a aplicarse en 2024 y tendrá vigencia de hasta 24 meses después de tener la preasignación.

Las familias interesadas en acceder al beneficio deben tener en cuenta dos condiciones: cumplir con los requisitos de Mi Casa Ya al momento de la preasignación y de la asignación, y que el proyecto VIP que seleccionen esté terminado dentro del plazo de vigencia de la preasignación (2025 y 2026).

“Deben ser familias ciertas, no es un cupo abierto. Deberán cumplir condiciones para recibir el subsidio de Mi Casa Ya y que esas condiciones se mantengan en el tiempo, me refiero al crédito que se mantenga en el momento de la asignación y al Sisben. No es un cupo que se le da a las constructoras, se da a un proyecto y a una torre registrado en el sistema”, explicó la ministra.

También, se presentará una reducción del avalúo del proyecto de 85% a 70%, lo que permitirá adelantar la asignación del subsidio. Además de brindarle al constructor mayor certeza y planeación de sus proyectos.

El Gobierno Nacional propuso a los constructores hacer una alianza, para que realicen los mejoramientos de vivienda a sus trabajadores y proveedores, ofreciéndoles la posibilidad de habitar una vivienda digna. Ellos ejecutarán las obras de adecuación y Minvivienda aportará los recursos a través del programa Cambia Mi Casa.

Propuestas de Camacol para enfrentar la crisis del sector

Entre las propuestas resaltan revisar los niveles y las asignaciones de subsidios y coberturas, agilizar los trámites para la asignación y desembolso de subsidios y principalmente revisar la influencia del Sisben en el programa de Mi Casa Ya.

Así mismo, se propuso analizar una posible preasignación del subsidio y la preventa para reducir la incertidumbre y los desistimientos.

Además, piden promover otros mecanismos de acceso a la vivienda tal y como se propone en el Plan Nacional de Desarrollo.

Se apoya el planteamiento del Departamento Nacional de Planeación para la Concurrencia de recursos de gobiernos municipales y departamentales para contar con los 224,5 billones que se necesitan para cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo

Solicitan una cobertura a las tasas de interés de manera contracíclica y temporal para enfrentar la crisis.