Congresista de Caldas pide respuestas a los organismos de control sobre la PTAR, Manizales

Manizales

En la Cámara de Representantes, el congresista de Caldas, Octavio Cardona, exteriorizó su preocupación por lo que ha venido ocurriendo con las obras de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR Los Cámbulo de Manizales, ya que fue claro en decir que, en 23 meses después de que inició la obra, solo se tiene un 5%

Agregó que, durante su intervención dejó constancia para que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y el Ministerio de Vivienda no se queden callados frente a la posible pérdida de los 40.000 millones de pesos del anticipo para estas construcciones.

Señaló que, “hoy no aparecen ni los 40 mil millones, ni hay obra. Las construcciones están abandonadas, no tiene trabajadores, no tiene equipos, la empresa mexicana Fypasa no responde, y lo peor de todo esto, es que los recursos que se entregaron son del Viceministerio de Agua Potable, perteneciente al Ministerio de Vivienda, quienes saben que la obra está frenada y que lo que está en juego son los recursos del pueblo colombiano, y lo mejor, lo correcto o lo que sigue, es siniestrar el proyecto”.

Recordó lo ocurrido con el escándalo por la pérdida de los 70 mil millones de Centro Poblados y que así mismo, se investigue por parte de las autoridades sobre lo que está pasando con las obras de la PTAR, además de que se den a conocer las respectivas decisiones por este caso.

