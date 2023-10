Óscar de León realiza ‘correría’ por Bolívar para consolidar candidatura a la Asamblea

Cartagena

El candidato a la Asamblea Departamental, por el partido Alianza Verde número 53, Óscar de León, sigue consolidándose en Cartagena y Bolívar, a pocos días que se lleven a cabo las elecciones regionales en el país.

Con propuestas claras para el departamento ha venido realizando su correría por los diferentes municipios, entre ellos: Magangué, Arenal, Soplaviento, San Cristóbal, Santa Catalina, El Guamo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Arjona, Mahates, Turbaco y Turbana.

En Cartagena, el candidato también ha realizado varias visitas, y recorridos en diferentes sectores, como: Los Ejecutivos, Las Palmeras, El Mirador, La Esperanza, la falda de La Popa, Bocachica, El Zapatero, entre otros tantos.

“A lo largo de los años, me he convertido en un hombre social que ha trabajado incansablemente por el departamento de Bolívar y por aquellos que más necesitan nuestro apoyo. Me motiva poder ayudar a la población vulnerable y fue eso precisamente lo que me impulsó a dar un paso adelante en la política y aspirar a ser diputado por nuestro querido Departamento”, sostuvo.

Como eje fundamental de su campaña se encuentran fortalecer la educación, el deporte y la cultura en la región. “Sueño con establecer centros de alto rendimiento que brinden oportunidades a jóvenes talentosos y los impulsen hacia un futuro prometedor”, puntualizó. Es de resaltar que Oscar de León ha contado con el acompañamiento y respaldo de Alejandro Jiménez, quien aspira a la JAL de la Localidad Dos. Ambos pertenecientes al grupo social y cultural “País Activo”.

Sobre el candidato

Óscar de León es oriundo de Villa Rosa-Atlántico, odontólogo de profesión, egresado de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Tiene 48 años, casado con tres hijos. Su primer cargo público lo realizó cuando llegó al Concejo de Repelón y fue en ese momento cuando supo que lo suyo, era el trabajo social.

Es importante destacar que De León, llegó hace 20 años a Cartagena, y desde ese entonces no ha dejado de trabajar por los sectores más vulnerables de la ciudad. Ha tenido la oportunidad de gerenciar varias campañas políticas y cuenta con un amplio conocimiento en gestión de proyectos.