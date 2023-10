Las razones por las que Nicolás Petro no asistió a la Comisión de Disciplina

JUDICIAL

Nicolás Petro no asistió a la citación en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial porque el juez de Conocimiento que lleva el caso penal, no respondió a la solicitud de permiso para poder salir de Barranquilla.





El hijo del presidente de la República, estaba citado a las 2:00 PM, dentro la investigación que abrió la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en contra del fiscal Mario Burgos por la filtración del interrogatorio y por supuestas presiones contra el procesado.





Su abogado Diego Henao sí se presentó a la diligencia donde se plantearon las inquietudes por la filtración, tanto por la magistratura, cómo por el denunciante y el disciplinado.





Hace unas semanas el fiscal Mario Burgos respondió a un derecho de petición que interpuso la defensa de Nicolás Petro, en el que negó ser el autor de la filtración de ese interrogatorio.





“Se ratifica en el derecho de petición que contestó en qué no tiene conocimiento y no tiene nada qué ver en la filtración del material que estaba bajo su custodia”, reiteró el abogado Henao.





La declaración de Nicolás se aplazó porque él, aunque está en libertad, tiene restricciones judiciales y no puede salir de Barranquilla y se reprogramó para el 4 de diciembre.