DNP plantea la unidad presupuestal para aumentar a $224.5 billones la inversión en el país

Luego de que el Congreso de la República aprobara el presupuesto general para la vigencia 2024, ha llamado la atención la propuesta que plantea el Departamento Nacional de Planeación, quien llama a no departamentalizar el presupuesto general de la nación.

Jorge Ivan González, director del DNP, explicó en Barranquilla esta propuesta, luego de su participación en el Congreso Colombiano de la Construcción 2023, organizado por Caracol en la capital del Atlántico, en donde hizo un duro llamado al Congreso de la República.

“El presupuesto general de la nación es una parte importante, además es histórico, pus para inversión tendremos $99.9 billones. Pero lo que estamos diciendo desde el DNP es que para cumplir las metas del plan de desarrollo, usted necesita trabajar con las ciudades, con los departamentos, con los territorios. Debemos sumar los presupuestos de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y el de todas las ciudades; además el del Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías. Cuando usted lo mira de este modo es un montón de plata”, explicó el Director del DNP.

De acuerdo a lo manifestado por el DNP, al sumar el Presupuesto General de la Nación, $99.9 billones; más el del Sistema General de Participación, $70.5 billones; a esto se le adiciona el del Sistema General de Regalías, $14.1 billones de pesos; y también el de los territorios, $40.1 billones; tenemos que para invertir el país tiene $224.5 billones de pesos.

“A veces en el país no nos damos cuenta que las potencialidades son enormes, ¿Qué es lo que pasa? No nos hemos coordinado y que la función de los ministerios es coordinar con gobernadores y alcaldes, entonces normalmente solo miramos el presupuesto general de nación y planeación está haciendo es sumar todos los recursos públicos y del sector privado, a mi no me pueden decir que no hay plata para invertir”, agregó González.

La propuesta de “no departamentalizar”, no ha caído muy bien en el Congreso, así lo manifestó Jorge Iván González, quien aseguró que durante las últimas semanas se ha discutido el porcentaje que le tocará a los territorios del Presupuesto General de Nación para inversión.

“Hubo unas discusión entre departamentos, que a mi no me gusta esas discusiones, entonces un departamento dice: ¿Por qué a mi me dieron tan poquita plata si el año pasado me dieron más? Mi propuesta es, que miremos proyectos regionales que integren varios departamentos”, puntualizó.

También, considera que la pandemia generada por el Covid-19 dejó también una situación crítica en la economía del país, una deuda de $45.5 billones, lo que él ha llamado “Pandemia Fiscal”, la cual llevará años superar.

