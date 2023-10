Petro se reunió con embajadores de Israel y Palestina: anunció ayudas humanitarias

Colombia

En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro recibió tanto al embajador de Israel, Gail Dagan, como al embajador de Palestina, Raouf Almalki, a quienes les expresó su solidaridad por el conflicto que atraviesan ambas naciones y les insistió en promover caminos de Paz.

“Me he entrevistado hoy con el embajador de Israel y el embajador de Palestina. He expresado mi posición de conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres. He expresado mi solidaridad con la niñez israelí y palestina que deben y tienen el derecho de vivir en paz”, dijo el mandatario.

Según anunció el mandatario a través de su cuenta de X, Colombia enviará un avión con ayuda humanitaria a las cercanías de Gaza “en espera que se abra un corredor humanitario”, y también dijo que Colombia abrirá su embajada en Ramallah, Palestina.

El encuentro con el embajador israelí llama la atención y baja la incertidumbre sobre el futuro con esa nación, pues el mismo mandatario la semana pasada había amenazado con “si era necesario” romper las relaciones diplomáticas con ese país.