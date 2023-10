Falsifican firma de abogado para darle trámite a revocatoria a Alcaldía de El Pinón

Santa Marta

Ante la Fiscalía General de la Nación fue denunciada la presunta suplantación de identidad de un abogado del Magdalena, quien aparece referenciado en un trámite de revocatoria contra la candidata a la Alcaldía del municipio de El Piñón, Lorena Rada de la Hoz.

Según se conoció, el jurista nunca interpuso dicha acción judicial contra la aspirante y aseguró por medio de un escrito presentado ante el órgano de fiscal, que no conoce a Rada de la Hoz ni tampoco tiene intereses en si es elegida o no alcaldesa de esa municipalidad.

La denuncia ante el CNE se basó en que la candidata tiene un grado de consanguineidad con quien fuere un funcionario público de El Piñón.

“De manera categórica debo decir que he sido suplantado y que la demanda presentada en el H. Consejo Nacional Electoral ha sido objeto de una falsedad con la cual se ha pretendido inducir en error a dicha autoridad (…) jamás he presentado alguna demanda. No conozco a la candidata en mención o los objetos de dicha demanda y carezco de interés es si es elegida o no”, se leyó en el documento dado a conocer ante el Consejo Nacional Electoral, con copia a la Fiscalía.

El jurista reiteró que la firma que aparece en la querella no corresponde a la que usa en sus actos públicos y privados, por lo que pide contrastar dicha información.

Así las cosas, el CNE tendría que evaluar la denuncia, que carece de veracidad por cuanto tiene una firma falsa de un abogado que a través de los medios jurídicos busca limpiar su nombre y exigir la investigación de los hechos.