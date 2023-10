Buenas noticias para Colombia: Jugadores clave tendrán descanso con sus equipos

La selección dirigida por Néstor Lorenzo sigue con el sueño latente de clasificar al Mundial de 2026, es por esta razón que quiere cerrar el año de la mejor manera y en la parte alta de la tabla, siendo Brasil y Paraguay los próximos rivales de la ‘tricolor’ en las Eliminatorias.

Para llegar de la mejor manera, los preparadores físicos de los equipos recomiendan que se les de un justo descanso a los jugadores que han afrontado un alto porcentaje de minutos durante varios días seguidos.

De cara al partido contra Brasil, el cuerpo técnico es consciente de que Jhon Arias es el único jugador colombiano que no estará presente por acumulación de tarjetas amarillas; a pesar de esta baja sensible, Néstor Lorenzo conoce la importancia de que el jugador descanse y llegue al 100% para el encuentro ante Paraguay, por lo que de su ausencia se puede rescatar los días de descanso que tendrá Arias, tanto con Colombia como en Fluminense, pues el técnico Fernando Diniz confirmó que el colombiano no estaría en el próximo partido ante el Corinthians.

La buena noticia llega de parte del Lens de Francia, equipo donde milita Deiver Machado y que también es parte fundamental del onceno titular de la Selección, pues el entrenador Franck Haise aseguró que intervendrá para que el jugador descanse.

“Deiver Machado jugó 95 minutos anoche, de madrugada y a menos de 48 horas del partido de Le Havre. Definitivamente no he tomado medidas, pero sí voy a tomar una garantía por la salud de los jugadores entre el hecho de haber jugado, el transporte, la diferencia horaria. Hay muchas posibilidades de que descanse este fin de semana, especialmente porque continuamos el martes”, fueron las palabras de Haise en la previa del partido ante Le Havre.

La próxima fecha de Eliminatorias será el 16 de noviembre, cuando Colombia reciba en Barranquilla a Brasil, mientras que el 21 de noviembre visitará Asunción en busca de un triunfo ante la selección de Paraguay.