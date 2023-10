“No estoy inhabilitado”: Rodrigo Hernández

Tolima

Tras la publicación de un informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en el cual se señala que el aspirante a la Alcaldía de Melgar, Rodrigo Hernández por el Partido Conservador, estaría inhabilitado por incumplir las fechas establecidas para su renuncia como servidor público cuando se desempeñó como gerente de la empresa de servicios públicos y como tal suscribir una serie de contratos.

Frente a este hecho, Hernández señaló que es falso que haya incurrido en una inhabilidad y su labor pública terminó el 28 de julio de 2022 cuando le fue aceptada la renuncia al cargo.

“Hoy le quiero decir a los Melgarenses que el informe de la Secretaría de Transparencia está faltando a la verdad. Es mentira. Mi último contrato fue en el 2022 y mi renuncia como gerente de la empresa de servicios públicos fue el 28 de julio de 2022. Quiero llamar la atención para que los demás candidatos hagan unas campañas transparentes como lo hecho yo”, sostuvo Hernández.

El aspirante a la Alcaldía de Melgar reiteró que ha sido víctima de una serie de ataques y ha preferido guardar silencio. En esta oportunidad enfatizó que el equipo jurídico de la campaña enviará una comunicación a esta dependencia para aclarar este pronunciamiento.

“Han rebozado la copa. Es mentira. No le hagan eso a los Melgarenses y no se dejen engañar. Con mi mano en el corazón les digo no estoy inhabilitado”, dijo este aspirante conocido en Melgar con el apelativo de Rigo.