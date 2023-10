Datos personales en peligro: cada ocho minutos se registró una denuncia por ciberdelito

Según el informe anual de ciberseguridad realizado por TicTac de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones junto con el Centro Cibernético de la Policía y otros colaboradores, durante el año 2022 las denuncias en Colombia por ciberdelitos crecieron un 26%.

Lo anterior se traduce a que el año pasado cada ocho minutos se registró una denuncia por infracciones a la ley 1273 de 2009.

Dicha ley habla sobre la protección de la información y los datos. El hurto por medios informáticos fue el delito con mayor número de registros, con un total de 25.413 equivalente a un 34% más que en el 2021.

Juan Robles, experto en ciberseguridad de la Universidad Javeriana afirma que “cualquier dato que básicamente nosotros entreguemos puede ser usado para suplantarnos, o para impersonar a un sujeto, para pasar algún filtro de seguridad, hoy en día solicitan unos datos mínimos de las personas para una solicitud, bien sea un tema financiero, un tema contractual. Ahora con el tema de firmas digitales, con el tema de transacciones en línea, es muy fácil”.

Además asegura que con solo unos pocos datos los delincuentes pueden suplantar o hacerse pasar por otra persona.

Añade que " hay engaños más sofisticados, elaborados, como el ‘phishing’, donde hay un intento de que la persona caiga en algún engaño o algún link que lo lleve a un portal similar a una aplicación que conoce, como un banco, como un formulario, y allí la persona deposita sus datos, pensando que lo van a multar o pensando que lo van a embargar, múltiples cuestiones de las que se valen los atacantes, normalmente se valen del miedo”.

Caracol Radio conoció el caso de Alejandra Vides, quien después de actualizar sus datos para ingresar a un evento le comenzaron a llegar llamadas y mensajes fraudulentos a su celular.

“Lo que me preocupa es el tema de como obtuvieron los datos si hay una ley de habeas data que nos protege a nosotros con este tema de la información confidencial. No sé esta empresa con que finalidad hace esto, no sé si busca los datos para fines lucrativos o para fraudes” afirmó.

Otro de los delitos más denunciados según este informe es la violación de datos personales con un total de 12.775 casos, un 3% más respecto al 2021.

Las modalidades asociadas corresponden generalmente a suplantaciones de identidad, robos, incluida la venta de estos en el mercado negro.