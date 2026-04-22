Petro aseguró que detrás de incidentes en El Dorado habría grupos narcos que “están sacando droga”

En medio del consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro advirtió que detrás de los recientes incidentes en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá presuntamente estarían grupos de narcotraficantes que están “moviendo y sacando droga”.

El mandatario hizo referencia a recientes incidentes aéreos registrados en el país, por ejemplo, el de la aproximación de dos aviones, un Boeing 777 de Qatar y un Boeing 787-9 de Lufthansa en el aeropuerto El Dorado el pasado 20 de abril.

El mandatario advirtió que este suceso no fue responsabilidad de la torre de control, sino que fueron fallas del avión, por lo que “(no fue) responsabilidad de Colombia”.

Por eso, se dirigió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidiéndole investigar este hecho.