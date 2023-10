¿Cuál fue el detonante de guerra entre Israel y Hamás? Responden expertos en política internacional

Los ojos del mundo están sobre los enfrentamientos y el aumento de la violencia derivada por el ataque de Hamas a Israel. A su vez, las noticias no paran. Cada día son más las víctimas físicas y mortales de estos confrontamientos.

Por ahora, las cifras de muertos y heridos son las siguientes:

En Gaza las personas que han fallecido por los bombardeos israelíes son más de 3.000, esto desde el comienzo de la guerra (el 7 de octubre). Del lunes 16 de octubre al martes 17, en solo una noche, fallecieron 200 personas. Además, el Ministerio de Sanidad palestino anunció que el número de heridos supera la cifra de 12.500.

Mientras tanto, en Israel han muerto más de 1.400 personas, cifra que no ha sido actualizada hace días y que podría ser mayor. Además, recordemos que Hamas tiene a varios israelíes como rehenes.

Por otra parte, una noticia que ha impactado al mundo se relaciona con el ataque a un hospital en Gaza el pasado 17 de octubre. Los reportes indican que con este fallecieron entre 500 y 600 personas de origen palestino.

Pero, además, lo que ha llamado la atención de este lamentable hecho es que ambas naciones y el grupo islamista se culpan. Es decir, Hamas y Palestina culpan a Israel; e Israel culpa a Hamas de atacar a sus connacionales en su territorio.

El impacto del proyectil en el hospital en Gaza afectó a 1.000 personas, que tenían el lugar como refugio, así como a rescatistas, pacientes, y médicos. Se ha hablado también de que funcionarios palestinos fallecieron tras el ataque.

Pero recordemos que detrás de estos números hay niños, madres, padres, abuelos y familias que están viviendo una ola de violencia y que desde hace décadas se enfrentan por el reconocimiento y permanencia el territorio.

¿Cuál fue el detonante de la guerra entre Israel y Hamas?

El conflicto entre Israel y Palestina lleva décadas. Por su parte, Hamas, que es un movimiento político y que controla Gaza, ha intervenido políticamente y su más reciente acción fue el ataque que desarrolló contra la población de Israel. En dicho ataque, Hamas lanzó cientos de misiles contra civiles que se encontraban en un festival de música.

Sin embargo, para los expertos, el ataque de Hamas tiene ciertos argumentos que habrían motivado al grupo islamista a atacar Israel.

En Caracol Radio habló en exclusiva María Victoria Uribe, antropóloga, PhD en Historia e investigadora independiente. La experta señaló que este ataque de Hamas representa un nuevo capítulo en la guerra.

“Hamas es quien empezó este nuevo capítulo de una guerra que lleva 70 años. Esto no es nada diferente a lo que pasó en la Guerra de los Seis Días, y lo que pasó cuando se fundó el Estado de Israel. Es decir, este es un nuevo capítulo que lo inauguró Hamas”, aclaró la experta y PhD en Historia.

De acuerdo a la antropóloga, las afectaciones a la población palestina por parte de Israel llevaron a este nuevo capítulo. “Se presentó porque han ido acumulando todas las injusticias, un tratamiento desigual y discriminatorio. Además, de las invasiones de sus territorios, y la profanación de la mezquita de Al-Aqsa, que es el lugar sagrado de los palestinos, pues ellos son musulmanes”.

A su vez, la experta comentó que Hamas decidió actuar en respuesta a la violencia desarrollada por Israel. “Todas esas cosas se han ido acumulando hasta que explotó Hamas. Ya no resiste más que le sigan quitando territorio, que los sigan hacinando detrás de muros de 8 metros DE altura. Entonces eso fue lo que detonó este nuevo capítulo de la guerra”.

El profesor Mauricio Jaramillo Jassir, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, de la Universidad del Rosario conversó también con Caracol Radio e indicó que anteriormente no se hablaba de una guerra entre Palestina e Israel por el tipo de ataques.

En este sentido, Jaramillo señaló que en el comportamiento usual se observaban ataques de Israel contra los palestinos en Gaza. “Antes no se había hablado de guerra, esto porque obviamente no había alcanzado esas dimensiones. Siempre se había visto un Israel bombardeando Gaza. Esta es la primera vez que un actor golpea a Israel, desde 1973 esto no había ocurrido.”

“En la Guerra de Yom Kipur Egipto pudo golpear a Israel, pero el recuerdo era muy lejano. Ahora, se ve como una guerra porque Hamas ha venido aumentando sus capacidades militares, sobre todo desde el 2007 cuando tomó por la fuerza el control de la Franja de Gaza”, mencionó el docente del Rosario.