45 personas están conmigo en Jerusalén, Israel, y ninguna aerolínea responde: Padre Chucho

Colombianos que visitaban o residen en Israel llevan días buscando la forma de regresar a Colombia, todo esto tras el incremento de violencia en los enfrentamientos entre israelís y palestinos. Recordemos que este conflicto lleva décadas y se debe a la lucha por el control del territorio palestino.

Una de las personas que se encuentra en Israel es Jesús Hernán Orjuela, también conocido como el “Padre Chucho”. El sacerdote afirmó recientemente que no dejará Jerusalén hasta que salga el último colombiano. “Hasta que no salga el último, yo no me voy”

La gestión del Gobierno colombiano logró que ya un avión trasladara a los connacionales que se encuentran allí. “Gracias a Dios ya un grupo de colombianos partió. El gobierno colombiano mandó un avión y ya ha salido. Pero quedamos aquí varios colombianos.

El padre aclaró que las personas que ya salieron de Israel son adultos mayores. “Creo que hay una preocupación y es por las prioridades. Solamente mandaron las personas mayores y eso está bien. Tengo jóvenes aquí que no son prioridad, pero para mí sí son prioridad todos”.

Del mismo modo, el cura afirmó que hará todo lo posible para que todos los colombianos en peligro puedan regresar a Colombia, esto sin importar las edades. “Si no los llevan a los jóvenes, yo voy por el torrente, que es mucho más peligroso y de mucho más riesgo, pero no voy a dejar aquí en riesgo a mis hermanos colombianos. Lo que dije, no salgo de aquí hasta que no salga el último colombiano”.

Noticia en desarrollo...