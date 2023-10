“Rescate en el Valle”, la película basada en el accidente aéreo de 1995 en Buga

Cine

Las salas de cine en Colombia, reciben el estreno de la película “Rescate en el Valle”, el drama que relata el rescate del avión comercial de American Airlines AA 965 accidentado en los cerros de Buga, Valle del Cauca, el 20 de diciembre de 1995.

La película protagonizada por Gustavo Angarita Jr., Carlos Manuel Vesga, Camila Osorio, Miguel González, Rubén Ortiz, Enrique Poveda, Gustavo Giraldo, Carlos Vergara, entre otros, es un homenaje a las víctimas del accidente, a los sobrevivientes y a los rescatistas que acudieron al llamado del deber.

“Rescate en el Valle” es Dirigida por Jörg Hiller García quien en dialogo con Caracol Radio sobre la investigación del suceso dice, “todo arranca cuando mi esposa y yo empezamos a leer sobre ese tema hace más o menos unos tres años ella se llama María Cecilia Boenheim, es de Cali, es libretista igual que yo, me decía de esto que pasó, ella estaba muy pequeña pero recuerda este evento del año 95 y me lo pasa a mí para leerlo, empecé a investigar sobre el tema y me pareció que había mucho material ahí que no se conoce tanto en el país, eso nos impulsó a querer saber más, nos fuimos para Cali a buscar las personas que habían estado en ese momento, que habían vivido ese 20 de diciembre del 95 y nos empezamos a encontrar y hablar con ellos y en esa medida, realmente empaparnos de lo que había sido la historia de este avión que cae muy cerca del aeropuerto a 5 minutos de aterrizar y causa esta tremenda tragedia pero también ¿qué pasó'?, ¿cómo respondió la ciudad?, ¿cómo fue el tema con los familiares?, cómo fue con el tema de los rescatistas y brigadistas, todos los que se movilizaron a ese cerro de San José”.

El rodaje de “Rescate en el Valle”, se realizó en varias locaciones de Cali y alrededor de Bogotá, particularmente en el Parque Natural Chicaque al sur de la capital colombiana. Se requirió de un gran despliegue logístico de producción, junto con la Cruz Roja Internacional, la Defensa Civil Colombiana y el Cuerpo de Bomberos de Soacha que apoyaron el rodaje con figurantes, prestando asesoría y seguridad en el set.

El film “Rescate en el Valle”, se desarrolla el miércoles 20 de diciembre de 1995, Cali se viste de fiesta para celebrar la Navidad y el comienzo de la Feria. El vuelo 965 de American Airlines proveniente de Miami, en el que viajaban 155 pasajeros y 8 tripulantes, está programado para aterrizar hacia las 9:30 p.m.; pero una cadena de errores de navegación hace que nunca llegue a su destino. La aeronave se estrella contra un cerro, quedando sus restos en una zona de imposible acceso, con una densa niebla y controlada por guerrillas.

Un grupo de rescatistas de Cali, entre ellos el doctor Quintero, el paramédico Perdomo y el bombero Galvis, son los primeros en reaccionar y tratar de llegar al lugar del siniestro, donde se encuentran con una gran sorpresa: milagrosamente hay pasajeros que han sobrevivido al impacto inicial y a las temperaturas bajo cero.

“Rescate en el Valle” dirigida por Jörg Hiller y coescrita con María Cecilia Boenheim, es una producción de Tonal Entertainment Group en asocio con Dago García Producciones, Ágora Films, Corporación Biómanos y llega a salas de cine en Colombia desde el 19 de octubre gracias a la distribución de Cineplex.