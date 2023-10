Niños indígenas en mendicidad en Barranquilla eleva las alarmas de la comunidad

El semáforo de la carrera 46 con calle 100, al norte de Barranquilla, se convirtió en el lugar elegido por la comunidad indígena para pedir dinero, lo que elevó la preocupación de la comunidad del sector, quienes han rechazado que niños entre los 5 y 15 años lleguen a tempranas horas del día y duren hasta muy tarde lavando parabrisas de los vehículos que transitan por este punto de la ciudad a cambio de unas monedas.

Los habitantes de los barrios Mimarar y Villa Santos, aledaños a este semáforo, piden una intervención de manera urgente por parte de las autoridades, quienes hasta el momento no han hecho nada al respecto.

“Es muy incomodo ver niños mendigando. Creo que debe haber un tipo de intervención por parte del Distrito, pero claro que hay que tener en cuenta que los padres, son prácticamente, los actores intelectuales de esto y pienso que lo hacen para que la gente se conduela de ellos, pero al final son niños trabajando”, aseguró uno de los habitantes del sector a Caracol Radio.

“A mi no me incomoda que me limpien los vidrios del carro, pero es doloroso ver que son niños quienes hacen esto por una moneda. Yo cojo por ahí todos los días para ir al trabajo”, agregó.

Tras consultar a la Alcaldía de Barranquilla por esta situación precisaron que el tema es del manejo del ICBF, a quienes en repetidas ocasiones hemos intentado comunicar, pero no hemos podido tener respuesta alguna para conocer las medidas que serán implementadas para contrarrestar el trabajo infantil en el norte de la ciudad.

