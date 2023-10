EN VIVO | Así transcurre la cuarta jornada de las Eliminatorias: partidos y resultados

Continúan las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Este martes 17 de octubre se disputan los cinco duelos correspondientes a la cuarta fecha del certamen. La jornada abre con el duelo Venezuela Vs. Chile en Maturín, continúa con Paraguay Vs. Bolivia en Asunción, le sigue Ecuador Vs. Colombia en Quito y cierra los platos fuertes: Uruguay Vs. Brasil y Perú Vs. Argentina.

Siga a continuación todos los detalles de la jornada: