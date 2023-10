“La Secretaría de Transparencia no es un invitado de piedra”: Idárraga responde a Velasco

Colombia

En entrevista con Alfonso Ospina para el Personaje del Día en Caracol Radio, Andrés Idárraga, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, se refirió al informe presentado por esta entidad. Allí, revelan que a través de un cruce de base de datos de contratación pública versus candidatos a concejos y alcaldías, se encontró que 553 aspirantes a estos cargos podrían estar incursos en inhabilidades políticas para participar de las elecciones regionales.

Frente a este anuncio, el secretario aseguró que este estudio se viene realizando desde hace dos meses y explicó que este informe fue “riguroso técnicamente”, por lo que no se pudo presentar con mayor antelación al día de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 29 de octubre.

“Que si es muy tarde o no, algunas personas del común y del mundo político electoral se preguntan por qué hasta ahora. Pues es que no es que estemos mal de tiempo, la ley no le impide a la autoridad electoral electoral entrar a verificar este tipo de situaciones emergentes, que son tan sólo hipótesis, alertas que en este caso está colocando la Secretaría de Transparencia, y lo pueden decidir hasta el último día de las elecciones, no hay restricción alguna”.

Además, Idárraga señaló que desconoce por qué el Consejo Nacional Electoral no había presentado previamente esta denuncia.

“Pero entiendo que la autoridad electoral trabaja y atiende sus casos es por solicitud de una parte, no de oficio. De tal suerte ese fue el sentido por ejemplo la Procuraduría hizo un rastreo de posibles inhabilidades en temas disciplinarios para candidatos y se lo envió al Consejo Nacional Electoral para que lo decidiera”, aseguró.

De hecho, mencionó que considera que se está desviando la discusión, pues señaló que el asunto va más allá de la alerta realizada por la Secretaría de Transparencia y lo que se debe entrar a revisar es por qué se está presentando este tipo de vínculo entre las contrataciones públicas y los candidatos.

“No es posible que existan candidatos que conociendo la norma o desconociéndola, que no los exime de responsabilidad, lleguen a tener contrataciones que superan los miles de millones de pesos. Eso en mi criterio, a propósito del interés público, a propósito de la moralidad y la transparencia, pero sobre todo la igualdad en la competencia electoral, no tiene presentación. Pero es efectivamente el Consejo Nacional Electoral quien tendrá que definir si nos encontramos ante algunas inhabilidades o no de esos candidatos”.

El secretario también respondió a los señalamientos del Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en los que cuestionó el informe presentado por Transparencia y aseguró que respeta profundamente tanto al Ministro, como a su experiencia política. Aún así, mencionó que su cargo como secretario tiene las facultades de poner en conocimiento este tipo de irregularidades.

“Pero fíjese que en este caso también creo que históricamente se ha venido acostumbrando el público y el mundo político, a que un secretario transparencia ni existe y no aparece por ningún lado. La Secretaría de Transparencia tiene asiento en la Comisión Nacional de Garantías Electorales y no es un invitado de piedra y tiene las facultades por ley, por norma, por decreto, de poner en conocimiento aquellas situaciones, presuntamente irregularidades es cuando se trate del manejo de los recursos públicos”.