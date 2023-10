Eliminar cucarachas usando agua con jabón: ¡evite las plagas!

Uno de los problemas más frecuentes en los hogares son las plagas de cucarachas, ya que en estos ambientes encuentran condiciones aptas para su supervivencia, tanto así que hasta ChatGPT tiene algunas recomendaciones para ahuyentarlas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto se puede volver en un problema de higiene y salud para las personas y mascotas del hogar; pues, aunque los espacios se mantengan limpios y ordenados, en muchas ocasiones es fácil para estos insectos conseguir comida para sobrevivir sin ser vistos.

En ese sentido, las casas son hogares aptos para las cucarachas, donde encuentran un hábitat cómodo para los de su especie, pues lo que necesitan estos insectos para vivir es calor, rincones para esconderse durante el día, comida y humedad. No obstante, esto depende de qué tanto nosotros favorecemos esa proliferación y, por ese motivo, aquí le contamos cómo eliminarlas y evitar que se vuelvan a propagar usando dos ingredientes imprescindibles de la canasta familiar: agua y jabón.

Métodos para evitar la aparición de las cucarachas

Dentro de las acciones para evitar la proliferación y supervivencia de las cucarachas en nuestra casa, está no dejar comida sobre la mesa u otras superficies abiertas a las que puedan acceder estos insectos. A su vez, se recomienda que, tras el consumo de alimentos, no se dejen platos sucios y se verifique que no queden migas de comida en el suelo. Si tiene mascotas, también se aconseja elevar la comida de estas y taparla durante la noche.

Asimismo, durante las horas nocturnas, es aconsejable no dejar alfombras húmedas en el baño y, de igual manera, no dejar la basura a su alcance, ni acumular muchos desperdicios, ya que esto las atraerá aún más.

Cómo eliminar las cucarachas con agua y jabón

Aunque los insecticidas ayudan a solucionar este problema, las cucarachas han logrado desarrollar cierta tolerancia a estas sustancias, por lo que este truco le va a ser muy útil y efectivo, además de que es muy fácil de preparar:

Lo que debe hacer es tomar 4 cucharadas de detergente líquido y mezclarlo con 4 tazas de agua, una vez tenga la mezcla homogénea, haga un uso de un atomizador para poder dispersarla correctamente sobre las zonas que tengan presencia de cucarachas; pues promete ser un truco efectivo, ya que le ayudaría a espantar y eliminar estos insectos en su hogar.

No obstante, existen otros trucos efectivos como el uso de la cebolla o, incluso, el pepino y algunas plantas aromáticas como la menta o el laurel, métodos con los que podría alejar a las plagas presentes y prevenir una aparición de estas en el futuro.

¡Las cucarachas ya no serán un lío! Aplique estos métodos caseros, fáciles, rápidos y efectivos y elimine estos animales que significan un problema para toda la familia.

¿Le gustaría probar estos trucos?