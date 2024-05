Martha Zamora dijo en la Procuraduría que Leyva la había increpado por caso de pasaportes

La diligencia que inicio a las 8 de la mañana de este miércoles, intervino en un primer momento la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora Ávila, quien narró, entre otros, los choques que tuvo con Leyva en torno al presunto caso de corrupción que se presentó en la licitación de pasaportes y aseguró que la increpo en la casa de Nariño.

“...Haciendo cosas ilegales. ¿Cómo se le ocurre en este momento, o sea, como lo de la conciliación? Realmente es tal el momento de irrumpir en la escena que es muy difícil acordarse exactamente de las palabras, pero esas fueron tanto que los que estaban conmigo quedaron sorprendidos de la presencia del canciller y de sus palabras. Yo solamente le dije, canciller, usted me está hablando del comité del viernes, sí acudimos, sí estuve allí y nosotros presentamos, era mi insistencia, un estudio y un análisis jurídico sobre la situación y ese lo presentamos, como diciéndole, esto no es nada improvisado, nuestra presencia en los comités de conciliación siempre va precedido de un estudio y de la presentación de análisis y documentos de predictibilidad, o sea, si vamos a perder el caso, cuáles son las posibilidades de ganarlo, es decir, esto no es a la suerte ni a cómo nos parece”, dijo.

La exdirectora de la Agencia Nal. Jurídica del Estado, Martha Zamora, aseguró que Álvaro Leyva la increpó en la Casa de Nariño, advirtiéndole que le iba a decir al presidente Petro sobre supuestos actos de corrupción en el comité de conciliación. "Hay documentos muy graves". pic.twitter.com/suGZQpa5y0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 15, 2024

Así mismo agregó " Entonces me dijo, sí, pero una demanda al Estado no sale ya, no tiene por qué salir ya, eso se demora, me dijo así, es más, primero me notificarán a mí en la tumba que lo que pueda ser condenado al Estado. Yo realmente estaba bastante sorprendida de sus palabras y de su actitud y de la manera como me increpó, yo estaba aquí contra la puerta y él seguía ahí parado... nosotros no hemos actuado, por lo menos yo no he actuado nada contrario a la ley, por el contrario, mi trabajo y mi deber siempre será, y como en ese momento se lo decía, defender al Estado y evitarle unas pérdidas económicas que se podían llegar a evitar”, resaltó.

Martha Zamora, dijo finalmente que envío una queja a la Procuraduría contra el actual director (E) de la Agencia Jurídica del Estado, John Camargo, por presuntamente, haberla “intimidado” al hacerle preguntas similares a las que hoy contestó en el despacho cuando ella apenas renunciaba a su cargo.