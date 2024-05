Cerrar la frontera de Panamá con Colombia no es la solución a la migración: Defensoría

Antioquia

En su reciente visita al departamento de Antioquia, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, quien visitó la cárcel Pedregal de Medellín, fue consultado por la decisión que posiblemente tome el gobierno de Panamá de cerrar la frontera por el Darién a los migrantes. El funcionario nacional recalcó en el derecho que tienen estas personas de migrar con condiciones humanitarias.

Pero, además, le solicitó a los demás países vecinos y al mismo gobierno nacional trabajar en soluciones para los miles de migrantes, pero además, hace hincapié en que el cierre de la frontera no es una solución de fondo para una problemática trasnacional.

“Nosotros tenemos que hacer los llamados al gobierno nacional y también hacerles el llamado a los pares nuestros, a las defensorías o a las instituciones de derechos humanos de los otros países para que hagan los correspondientes y respectivos llamados a sus Estados, porque bajo el entendido de que esta no es una problemática exclusiva de Colombia, es una problemática transcontinental, es una problemática regional incluso hemisférica”, recalcó el defensor Camargo.

Recordó, además, que hace varios días le solicitó al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken una reunión para analizar esta problemática y contextos para encontrar soluciones comunes.

“La problemática no puede ser abordada o la solución no está sobre la base de que hay que cerrar las fronteras porque eso generaría de que las condiciones de dignidad humana se deterioren. Aquí el llamado que hacemos es a que busquemos, revisemos el contexto de cada país y también el contexto universal de esta situación de derechos humanos de la población en movilidad humana, en este caso particular de los flujos migratorios”.

¿Qué dijo el nuevo presidente de Panamá?