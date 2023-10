No me voy por cansancio, me pondré a trabajar con Rafael Martínez y Jorge Agudelo: Caicedo

Santa Marta

Carlos Caicedo Omar, quien presentó su renuncia a la Gobernación del Magdalena ante el presidente Gustavo Petro, aseguró que deja su cargo para defender ideas políticas, para no darle paso a los de antes, a los que por años saquearon los recursos y bienes públicos de la ciudad.

Afirma que no se va por cansancio ni porque alguien se lo haya pedido, sino porque trabajará con Rafael Martínez, candidato a la Gobernación y Jorge Agudelo, candidato a la alcaldía de Santa Marta, con quienes “trabajará activamente con ellos en esta campaña electoral”.

“Las mafias contra las que hemos luchado desde siempre, y que hemos derrotado una y otra vez en las urnas con el voto popular, intentan ganar evitando que esta fuerza alternativa tenga candidato, con el propósito de reconquistar el poder con el que se enriquecieron, y saquear los recursos distritales como los que están en proceso de contratación por $1.6 billones, para la ejecución de las obras del nuevo acueducto de Santa Marta, que solucionará de manera definitiva el abastecimiento de agua de la ciudad”, reseña un aparte de la carta que ya fue aceptada por la Presidencia.

Carlos Caicedo renunció a la Gobernación del Magdalena por presuntos intereses políticos

Alega, además, que “no podemos permitir que la democracia se anule de esa manera. Ellos saben que con un candidato afín al pueblo, volverán a ser derrotados y por eso pretendían que ese candidato no pudiera inscribirse, o que si lo hacia, fuera lo más tarde posible, para que le sea imposible hacer campaña electoral. Vamos a retomar las banderas que nos trajeron hasta acá y no permitiremos que impidan que el pueblo se pronuncie”.

Sostiene que estará como siempre luchando al lado de los estudiantes, los campesinos, los grupos étnicos, los obreros, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y todos los sectores populares que no han permitido y no permitirán que las mafias vuelvan a arrebatarles sus sueños y sus posibilidades de futuro.

“Renuncio para seguir en las calles en los corregimientos, en los municipios y en el distrito, lugares donde puedo decir con la cabeza en alto que mejoramos la calidad de vida de miles y donde seguiré trabajando para que el cambio se siembre”, menciona.

Se espera que en las próximas horas Carlos Caicedo se dirija a la opinión pública para entregar mayores detalles de su renuncia.