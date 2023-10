Neymar explotó contra hincha que le lanzó un paquete de crispetas

Neymar Jr. en el patido ante Venezuela por Eliminatorias (Photo by NELSON ALMEIDA / AFP) (Photo by NELSON ALMEIDA/AFP via Getty Images) / NELSON ALMEIDA

Venezuela le cortó una racha de 15 victorias consecutivas como local a Brasil, en el último partido de la fecha 3 de las Eliminatorias sudamericanas. Con un golazo de Eduard Bello, la vinotino le empató al 85′ al seleccionado de Fernando Diniz, logrando así su segundo empate en su historia visitando a la amarilla.

Sin embargo, todos los focos y las críticas se centraron en el conjunto brasileño, que no tuvo esa superioridad a la que está acostumbrado. Tanto fue el descontento del público que asistió al estadio Arena Pantanal que, al finalizar el encuentro, la hinchada tuvo gestos y palabras para Neymar, capitán de Brasil.

Cuando los jugadores se dirigían al túnel de vestuarios, un hincha le lanzó un paquete de crispetas al jugador del Al-Hilal, que le impactó en la cabeza. Este después, reaccionó señalando al hincha y reclamándole por la acción.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 13, 2023

“Es algo triste. Muy triste. No vine acá de vacaciones. Y menos a pasear. Vine a hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol y defender a mi país”, aseguró el astro brasileño en la zona mixta después del partido.

“Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano”. Neymar no sólo recriminó la acción, sino que también le dejó un mensaje contundente al hincha: “Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible. Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo.”

Además del momento tenso que se vive por el empate en la selección brasileña, el equipo de Fernando Diniz tendrá que visitar Montevideo para enfrentar a la Uruguay de Marcelo Bielsa, por la cuarta fecha de las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.