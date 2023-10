Inmovilizan moto a candidato a la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

Revuelo causó un vídeo en el que se ve el momento en que varios agentes de tránsito inician la inmovilización de la motocicleta de alto cilindraje del candidato a la alcaldía de Bucaramanga, José Velásquez.

El operativo que terminó con la moto subida en una grúa de la dirección de tránsito de Bucaramanga se dio en la calle 34 con carrera 10 del centro de la ciudad y según la entidad obedeció a que el vehículo no tenía soat, la licencia de conducción estaba vencida y tenía pico y placa.

“Candidato a la alcaldía con el soat vencido y se la pasa diciendo que los que no tienen soat y manejan son unos asesinos y hoy lo pillaron manejando así”, dice una de las personas que graba el operativo de tránsito.

En comunicación con Caracol Radio, el candidato del partido Nueva Fuerza Democrática confirmó que la motocicleta sí fue inmovilizada y que las razones fueron que no tenía vigente la licencia de conducción para motocicleta y el soat se había vencido en septiembre y tenía pico y placa.

Sin embargo, aseguró que los hechos no fueron como se mostraron, pues dice que él no iba manejando la moto y que de hecho estaba dentro de un parqueadero.

“La moto yo la tenía varada, estaba dentro de un parqueadero y la saqué para que una grúa se la llevara porque sabía que no podía manejar así. Cuando me vieron, algunos veedores llamaron a tránsito diciendo que yo había provocado un accidente y que la estaba manejando cuando no es así, yo la saqué del parqueadero del frente de la alcaldía”, dijo Velásquez.

Aseguró que la motocicleta fue llevada a los patios de la dirección de tránsito de Bucaramanga en donde estará hasta el martes que pague una multa que supera los 600 mil pesos.