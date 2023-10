Bad Bunny lanzó su nuevo álbum llamado ‘Nadie sabe lo que pasará mañana’

(Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic ) / Axelle/Bauer-Griffin

El álbum está compuesto por 22 canciones y ha sorprendido a sus fanáticos por las colaboraciones, que a excepción del colombiano Feid, todos son puertorriqueños. Se destacan nombres como Arcángel, Mora, Ñengo Flow, De la Ghetto y Young Miko. Otra sorpresa de este álbum fue la ‘listening party’, una fiesta organizada por Bad Bunny en Puerto Rico para escuchar el álbum junto a 10.000 personas.

Con al álbum Bad Bunny también publicó un mensaje en sus redes sociales en el que decía: “A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo más, nadie sabe lo que va a pasar mañana. No lo escuchen, disfrútenlo, esto es para ustedes”. El cantante espera romper fronteras y conquistar otro tipo de públicos, como el estadounidense. De hecho, en la gala de los Billboard Latin Music Awards dijo que la música latina tiene el potencial para ser la número uno del mundo. El nuevo álbum de Bad Bunny ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming.

Bad Bunny ha logrado posicionarse como uno de los artistas latinoamericanos más importantes del momento, también ha logrado posicionarse dentro del público angloparlante con colaboraciones con artistas como Drake y Travis Scott. Se ha creado expectativa con el posible anuncio de una nueva gira mundial del puertorriqueño.