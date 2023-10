La hoja de ruta para solucionar los problemas del sector energético

En Hora20 analizamos el panorama energético del país ante una mezcla de factores que se han dado en las últimas semanas: el fenómeno de El Niño, el aumento del valor del precio de la energía en bolsa, la crisis financiera de algunas empresas comercializadoras, la crisis institucional ante los cambios en la Creg y los retrasos en el sistema interconectado son elementos que encienden las alertas sobre posibles apagones financieros. También se habló del escenario de racionamiento y fallas en el suministro de energía, así como las hojas de ruta, las soluciones y las opciones que ofrece el Gobierno.

El futuro del sector eléctrico del país está teñido de nubarrones y sequía ante problemas coyunturales y otros de carácter estructural, lo cual lleva a tener soluciones para lo urgente y lo importante. Actores del sistema, gremios y recientemente 14 exministros y empresarios alertaron sobre las posibilidades de un apagón financiero en el sector que lleve a un desafortunado desenlace en el suministro de la energía y el acceso de los usuarios al servicio. Por ahora todo parece una tormenta perfecta, pues se han sumado varios escenarios. El más preocupante es la situación financiera de comercializadoras y distribuidoras, pues se estima que hay una deuda cercana a los $7,2 billones de pesos por cuenta del déficit generado por la opción tarifaria y subsidios. Una realidad que según estimaciones de XM, sino se llega a hacer nada, podría poner en riesgo hasta a 36 empresas del sector, sin embargo, el Ministerio de Minas considera que son solo ocho las empresas con algún tipo de riesgo financiero.

El otro escenario es el fenómeno de El Niño, que ante la falta de lluvias ha generado una menor capacidad de generación, pues usualmente hay un consumo diario de 220 gigavatio hora, pero hay registros de recibir solamente 100 según Acolgen; este escenario ha llevado a que se enciendan las plantas térmicas, lo cual lleva a un incremento del valor de la energía. Por otro lado, el valor en bolsa del kilovatio ya superó los 1.400 pesos, pues este mercado representa el 13%, ya que más del 85 por ciento son contratos bilaterales entre generadoras y comercializadoras.

La crisis se ve profundizada ante las demoras de algunos proyectos en entrar en funcionamiento, de los 14 proyectos de energía renovables que resultaron de la subasta del 2019, ninguno ha entrado a operar, mientras que se esperaba al 2019 tener 2.500 megavatios nuevos, hasta la fecha solo han entrado 400 y se espera que en algunos meses entren 800 nuevos, demoras que generan problemas en las líneas de transmisión y comercialización de la energía.

Amylkar Acosta, economista, exministro de Minas y Energía, exsenador y columnista en La República, planteó que el racionamiento en el Caribe se manifestó por parte de XM que es la que opera el sistema y lo administra, “hubo limitante en la transmisión de energía del interior del país al Caribe que obliga a mantener demanda no atendida que es una forma de decir que se raciona el servicio de energía en la región”, después planteó que XM se manifestó que estábamos ad portas de un efecto dominó que podía llevar a colapsar a 36 empresas eléctricas por varias razones que tienen que ver con la opción tarifaria. Por otro lado, dijo que en menos de 48 horas XM da cuenta de que el precio en bolsa superó los precios de escasez, “cuando eso ocurre se quiere decir que el Sistema Interconectado Nacional está en su más alto grado de estrés, como ya se dijo, obedece precisamente a ese poco margen de maniobra que hoy tenemos”.

Sobre el panorama en el Caribe, explicó que los estratos 1, 2 y 3 son objeto de subsidio, “estas alzas inusitadas, del mayor consumo a quienes más golpea es a esos estratos porque el subsidio no es para todo el consumo, es un porcentaje consumo base o de subsistencia, entonces con mayor consumo a consecuencia de las temperaturas, lo que exceda de ese porcentaje se cobra con tarifa plena”.

Para Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, hay un cúmulo de problemas como la opción tarifaria que se utilizó en pandemia y que llevó a que se acumularan $5 billones de pesos, “eso no lo pagaron los usuarios y las empresas lo fiaron, en ese caso fueron las comercializadores que son los que llegan al usuario; es parte del dolor porque la carga cayó sobre el último eslabón y no sobre los otros”. También explicó que hay precios altos en el carbón, así como en el gas, un escenario que empieza a afectar los costos de generación de energía a través de las térmicas, “hay necesidad de comprar nuevas fuentes energía porque las hidroeléctricas están con obligaciones de contratos y les toca guardar agua hasta abril y toca dar señales de líquidos con gas y carbón con precios altos”.

Detalló que la línea Colectora permitirá sacar energía solar y eólica que se produzca en La Guajira y que, si se hubiera tenido para el 2022, en este momento sería un gran alivio para el sistema nacional. Sin embargo, dijo que el panorama no es bueno para el centro del país, pues las líneas de transmisión de Sogamoso están trancadas, “no logramos avanzar en ningún trámite, extracción de una torre y no logramos que las cosas avancen y esa línea es clave. No se explican las demoras, creo que es porque se han deteriorado procesos en el Ministerio”.

Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas, explicó que la demanda de gas natural en térmicas como no térmica está cubierta, “la infraestructura de gas es más robusta que la del 2015 porque en ese año se tomó la decisión sabia de tener la planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, el objetivo de la planta era que sirviera de respaldo a generación eléctrica de manera exclusiva”. Sin embargo, dijo que en términos de gas local o importado para generación, efectivamente hay que concentrar esfuerzos en incrementar oferta porque hubo disminución del 11% del 2022 y 2021, con lo cual explicó que se busca avanzar en proyectos en el Piedemonte llanero, en el pozo Gibraltar, en el Orca Norte, “hay que incrementar la oferta de gas local para que los altos precios del gas natural licuado importado no sigan afectando las tarifas de energía por la volatilidad”, además, concluyó que sí o sí hay que aumentar la capacidad exploratoria para no dejar el gas enterrado, avanzar en infraestructura y licenciamiento.

Ana María Ferreira, consultora en temas de energía y gas, detalló que hay déficit de caja en comercializadoras y que algunas no tienen cobertura de contrato y están expuestas a energía en bolsa, con lo cual, espera que no se vaya a trasladar el problema de las comercializadoras a las generadoras, “una solución que no sea definitiva solo traslada la enfermedad de un bolsillo a otro”. Resaltó que en generación técnicamente en capacidad y despacho de energía no debería haber problema si hay un Niño corto, “pero sí el problema es que no hay margen maniobra hay que recordar que en 2015 teníamos 15% de margen maniobra, hoy es de 2,7%; estamos en 18 gigas, deberíamos estar en 23 o 24, entonces sería generar 7/24 en térmicas y eso genera estrés en el sistema”.

Resaltó que la intervención es una mala idea porque ya se vio lo que ocurrió con Electricaribe, así como con los procesos de estatización de hace varias décadas llevaron a un apagón, “hemos pedaleado el sistema moderno, hay inversiones importantes con el lunar del Caribe, pero estatizar el sistema es un error monumental con sobrecostos significativos, si esa es la estrategia, sería lamentable, lo que se debe hacer es comercializar, es inyectar liquidez y lo que toca hacer es que el mercado dé señales de precios y se dé coordinación para que la generación funcione”.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, explicó que el tema de generación con gas importado, nacional, carbón y combustible líquido, que es el que menos se utiliza porque representa entre el 0,3% o 0,5%, aunque puede llegar a subir al 1,5% por el Niño, “pero hay que decir que debe haber logística en sitio, es un desgaste coger líquidos de una planta a otra, funcionó en el Niño pasado y es último recurso pasa cuando no hay gas”, con lo cual, dijo que con lo del gas, se debe tener en cuenta que hay estrechez de gas, “somos los principales consumidores con el 25% del total nacional, hay planta de importación porque hay 400 millones pies cúbicos diario y se utiliza casi que a full esa planta; tenemos energía firme para que el usuario tenga servicio”. Agregó que la reducción de lluvias lleva a que precios en bolsa aumenten ante escasez, con lo cual los precios se trasladan a hidráulicas y agregó que los costos de combustibles se han reducido.