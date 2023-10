Cristian Pérez definitivamente no podrá participar de las elecciones del 29 de octubre

Manizales

Definitivamente el exconcejal de Manizales, Cristian Pérez, no podrá participar de la próxima contienda electoral, después de que se conociera en las últimas horas, que la tutela que interpuso ante la decisión del Consejo Nacional Electoral de declarar nula su inscripción para aspirar nuevamente al Concejo de la ciudad, no prosperó en los estrados judiciales.

Y es que se recuerda que el señor Pérez, quien estaba inscrito por el Partido En Marcha en Coalición con Dignidad y Compromiso, los cuales lo avalaron para aspirar al Concejo de esta capital, el Consejo Nacional Electoral, en días pasados declaró nula su inscripción.

Los argumentos que entregó en su momento la organización electoral sobre la anulación de dicha inscripción, fueron porque el antes concejal cambió de partido político, y pues habría incurrido en doble militancia, porque se debe renunciar un año antes para ingresar a otra colectividad como lo refiere la ley colombiana.

“Quiero contarles que no lo logramos, que definitivamente no podré participar de las elecciones de 29 de octubre, toda vez que perdí la acción de tutela que interpuse para que se protegiera mi derecho fundamental. Quiero aprovechar este corto mensaje para agradecerles a todos los manizaleños por haberme permitido ser su concejal durante estos años; fue una experiencia maravillosa en mi vida, no la cambio por nada y servir a Manizales es el más alto honor, que yo he podido tener en mi vida, aún así quiero decirle a los corruptos que no me callarán, que seguiré adelante en la lucha por la vida y la salud, y que los manizaleños pueden seguir contando conmigo porque por nada del mundo soltaré mi causa fundamental, mi bandera, mi vocación que es la defensa del derecho a la salud y más pronto que tarde volveremos al escenario político”.

Fue claro en decir que, no lo callarán y que seguirá denunciando los hechos irregulares que se presenten en la ciudad.

Le puede interesar: Lluvias dejan 13 vías afectadas en varios municipios de Caldas

Le puede interesar: ¡Feliz cumpleaños a Manizales por sus 174 años de fundación!