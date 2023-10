Autoridad en el arbitraje dio su veredicto sobre error del VAR en gol anulado a Díaz

Luis Díaz con Liverpool en Premier League (Photo by Steven Paston/PA Images via Getty Images) / Steven Paston - PA Images

El gol anulado de Luis Díaz en el partido del Liverpool ante el Tottenham sigue siendo tema de conversación. Con el rechazo liderado por Jürgen Klopp, quien incluso solicitó que se repitiera el juego ante el evidente error que cometió el VAR al invalidar la jugada del colombiano, la Premier League finalmente asumió su equivocación.

En respuesta, Howard Webb, exárbitro profesional inglés se pronunció recientemente respecto a lo ocurrido en vista de que el tema sigue causando controversia. Aunque justificó la decisión de los jueces y trató de dar explicaciones con relación a lo ocurrido, finalmente aceptó que fue una situación que se pudo evitar.

Señaló que los problemas de comunicación se llevan toda la culpa en este caso y por ello se tomó la decisión de compartir los audios del VAR. “Todos estamos decepcionados de que el sistema VAR no interviniera para rectificar el claro error que habíamos visto en el campo al anular el gol”, manifestó aceptando la gravedad del error.

Llamado de atención

Webb admitió que fue un error del cual deben aprender para una mejor gestión a futuro. “Nadie está más decepcionado que los propios funcionarios. Están orgullosos de su trabajo, quieren ser una influencia positiva en el juego, pero en esta situación no fue el caso”, afirmó en su rol de director de la asociación inglesa de árbitros.

A pesar de no tratarse de una decisión intencional en contra de Liverpool, lo que queda es la obligación de que no se repita una situación de este tipo. “Sabemos que el error humano puede ocurrir en todos los ámbitos de la vida, y sucedió aquí. Una de las cosas que tenemos que hacer es implementar medidas para garantizar que, si tenemos un error humano, no ocurra”, complementó.

Audios de VAR

“Tomamos la inusual medida de publicar el audio de esta situación poco después de que sucediera. Queríamos mostrarles a todos lo que rápidamente nos resultó evidente: se trataba de un error humano importante y una pérdida de concentración”, señaló el inglés enfatizando en la transparencia que quieren tener con el público respecto al tema.

Posterior a la difusión de los audios del momento, afirma también que se sintieron presionados por el factor tiempo, llegando a una sentencia apresurada. “A veces recibimos críticas por ser un poco lentos. Nos concentramos en la eficiencia, pero nunca en sacrificar la precisión”, reiteró.

¿Cuál es la solución?

Ya no hay manera concreta de enmendar el error, pero los principales representantes del órgano regulador han mostrado compromiso e intención de cambio. “Una de las cosas que se ha puesto de relieve es la necesidad de reiterar algunos de esos protocolos de comunicación que son realmente valiosos en el VAR, para evitar que este tipo de cosas sucedan”, concluyó Webb.