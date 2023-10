Piedad Córdoba pide a Petro condiciones para que Simón Trinidad comparezca ante la JEP

Colombia

Con una carta denominada ‘La paz en Colombia, un camino incierto’ dirigida al Presidente Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba aseguró que le preocupa la continuidad de la violencia en el país en medio de los procesos de paz que se llevan en curso con el ELN y con “expresiones que se reivindican continuadores de las Farc”.

Aún así, expresó su apoyo al anuncio del mandatario de retomar y cerrar definitivamente la negociación y el Acuerdo de Santa Fe de Ralito y así mismo, concluir el proceso de justicia y paz con los grupos paramilitares.

“Señor Presidente, en mi calidad de víctima del paramilitarismo apoyo su anuncio de retomar y cerrar definitivamente la negociación y el Acuerdo de Santa Fe de Ralito y concluir el proceso de justicia y paz con los grupos paramilitares, proceso que quedó inconcluso, produciendo una espiral de violencia posterior, no sólo por las inconsistencias de la ley 975 del 2005, marco jurídico débil frente a la protección del derecho a la verdad, impunidad, y dificultad para que las víctimas hicieran valer su derecho a la justicia, reparación y no repetición, sino de los paramilitares que no han sido escuchados porque fueron extraditados”, se lee en la carta.

A propósito, la senadora manifestó que la instalación de una mesa técnica con las ex AUC y el cierre de los acuerdos de Ralito ayuda a abrir un diálogo cierto, rápido y efectivo con los ‘neoparamilitares’.

De hecho, mencionó que un tribunal de un sistema de justicia transicional debe ser un tribunal de cierre, de modo que en el marco de esta iniciativa, sugirió traer al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso al país.

“Y, a través de él, conocer los avances desconocidos por el país, que se dieron en materia de reparación a las víctimas, restitución de tierras, auspiciadores civiles y militares del paramilitarismo, su apoyo a la seguridad de economías legales e ilegales, la articulación con agencias de seguridad del Estado, acceso a políticos, pactos a nivel regional y su papel en el golpe de Estado en el 2002 contra el presidente Hugo Chávez en Venezuela”.

Además, la congresista señaló que el pasado 28 de septiembre de 2023 la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP dio a conocer la aceptación del ex miembro de las extintas FARC, Simón Trinidad, como compareciente ante el sistema de justicia transicional.

Por lo que en su carta también solicita al Presidente Petro que se brinden las condiciones necesarias para que Trinidad pueda comparecer ante este tribunal. “Sería muy importante que el país conociera la verdad de este ex miembro de las Farc, que está dispuesto a aportar toda la verdad”.