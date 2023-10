Judith Pinedo expuso sus propuestas ante la Sociedad Colombiana de Arquitectos

Cartagena

Judith Pinedo Flórez continúa abriendo los caminos del diálogo, entre los barrios y los recintos, con el objetivo de hallar las soluciones de una ciudad que desea superar un atraso de más de una década.

El turno más reciente fue para la Sociedad Colombiana de Arquitectos, un puñado de ciudadanos que, con sus técnicas, quiere contribuir al desarrollo de la Heroica. Estos profesionales conversaron con la Mariamulata, que escuchó y tomó nota de las intervenciones de tales especialistas.

“Quiero decirles que estamos planteando una ciudad digital e inteligente. Que sea una ciudad verde, del agua, del peatón. Y eso implica que debamos tomar decisiones muy importantes, decisiones de renovación urbana que nos permitan superar la marginalidad”, respondió la candidata.

Sin embargo, esa renovación urbana no se quedará en la mera construcción de vías, puesto que “la inversión y el desarrollo urbano deben estar para superar la marginalidad”. “Que todos se sientan orgullosos de Cartagena”, agregó.

De igual modo, Pinedo Flórez entregó algunas de las cifras que reflejan el atraso socioeconómico de gran parte de la ciudad: “6 de cada 10 cartageneros no pagan pensión. Por eso tendremos un fondo para la pensión de quienes no pueden cotizar. Así garantizaremos que la ciudad, en cuatro años, sea la más formalizada de Colombia. Esto no es de cuentos. Esto es de invertir”. Por otra parte, la Mariamulata se sumó a la ambiciosa idea de una extensa línea ferroviaria, pensada como el Gran Caribe, para que Cartagena, Barranquilla y Santa Marta reúnan cantidades récords de turistas.

“Evidentemente, si nosotros tenemos un tren de alta velocidad, nadie podría competirle al Gran Caribe. Tenemos de todo: mar, islas, sierra nevada, centros comerciales. Para las tres ciudades sería muy importante. Debemos pasar a 10 millones de turistas; hoy no tenemos ni 500 mil”, expresó. Pero ese objetivo, según la representante de Valientes por Cartagena, será posible cuando se salde la deuda con la Zona Norte, fuente de atrasos casi legendarios.

“El Plan Nacional de Desarrollo nos da grandes respuestas, porque ese texto establece, en algunos artículos, que las grandes inversiones deben recaer sobre las poblaciones que se ubican alrededor del agua. Y hay recursos suficientes para trabajar temas de vivienda, de alcantarillado, ambientales”, manifestó. “Es tan absurdo lo que está pasando que el letrero de la ciudad está en Marbella, cuando todo arranca en un sitio idílico que se llama Palmarito. Esa zona tiene una potencialidad que estamos desaprovechando”, sentenció una Mariamulata que se muestra interesada en el rescate de corregimientos como Manzanillo, Arroyo Grande y Punta Canoa.

De la Sociedad Colombiana de Arquitectos se marchó con el compromiso que deja inscrito en cada calle de la Heroica: el de una Cartagena que estará hecha para el disfrute de todos.