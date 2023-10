¿Es posible evitar una crisis en los sectores de salud y energético?

En Hora20 el análisis a un panorama de crisis que se advierte en dos sectores importantes del país: el de la salud ante la reforma que está siendo aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes, los efectos que genera su aprobación, las críticas al trámite en el legislativo y la ausencia de los cálculos fiscales en la reforma. También una mirada a otra crisis, la de la energía y las advertencias de apagones financieros en varias empresas del sector. Se analizó sobre las responsabilidades políticas, lo que se debe hacer y las eventuales salidas.

En medio del escenarios de reformas, cambios y transformaciones a distintos sectores en el país, quedan las dudas sobre si estos cambios representan un salto al vacío. El exministro de Educación, Alejandro Gaviria planteó esta mañana en 6AM Hoy por Hoy con Gustavo Gómez que estaríamos ad portas de dos crisis: una crisis financiera en la salud que complique la atención a los usuarios y una crisis financiera en el sector eléctrico que lleve a un eventual apagón. Agregó que esto se daría a partir de tres escenarios: incertidumbre sobre el futuro de alianzas público-privadas como ocurre con la salud y el sector eléctrico; la falta de capacidades del Gobierno ante la demora en nombramientos en el Invima para el sector salud o la Creg para el sector eléctrico y por último, la no atención de problemas emergentes como ha sido la alerta de las EPS por los pagos o las alertas de las comercializadoras en el caso de la energía.

Lo cierto es que una de esas eventuales crisis camina hoy en el Congreso, pues ya la plenaria de la Cámara de Representantes ha aprobado casi la mitad de los 143 artículos de la reforma bajo las críticas por vicios de trámite, por haberla votado en bloques y por el ausente concepto técnico del Ministerio de Hacienda sobre la viabilidad del proyecto, con lo cual, hoy no se conoce cuánto costaría la reforma y cuál es el impacto fiscal de la iniciativa. Otra de las críticas está relacionada con un pago del 5 al 8 por ciento a las gestoras que administren los Caps por usuario.

El otro sector, el de la energía tuvo una respuesta hoy, pues finalmente Findeter anunció el inicio del giro de $1 billón de pesos para atender la crisis de las comercializadoras ante el hueco fiscal por la opción tarifaria, este déficit es de $5 billones, con lo cual, actores del sector dicen que las políticas son insuficientes; un panorama que se suma al fenómeno del Niño, el panorama con las empresas de la transición energética, la Creg y al Ministro de Minas que asegura no hay crisis ni habrá apagón.

Lo que dicen los panelistas

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Dignidad, planteó que ha estado de acuerdo en asuntos como el fortalecimiento de lo público, que la salud sea un derecho fundamental o garantizar el giro a prestadores y que considera, estos cambios deben darse de manera cuidadosa, con un modelo definido, bajo el rigor y el sustento técnico, “esa es una crítica con la reforma a la salud, hay consenso sobre temas de la reforma, énfasis atención primaria, condicionales laborales, prohibir integración vertical, pero no se ha podido reconocer que hay falencias estructurales en la reforma, en el tema de sustento fiscal, si no hay plan de financiación se queda la reforma en una consigna y eso puede llegar a costar entre $4 y $9 billones”, con lo cual, asegura que si no hay plan de financiación sólido, se termina generando una crisis en el sistema de salud.

Sobre el sector eléctrico, dijo que el Gobierno llegó diciendo que no iba a explorar más hidrocarburos, “eso pone a cualquier sector en alarma, se inflaron los años de reservas de gas y eso sin duda es un mensaje crítico, el gas es un combustible de transición porque permite ir de lo más a lo menos contaminante y al día de hoy el ministro no tiene postura clara sobre eso; resulta crítico y entonces llegamos al 2023 sin reservas y entonces se importa, se pierde la soberanía; empezar a importar sería crítico”.

Para Jorge Restrepo, economista, profesor universitario y director del Cerac, ya estamos en crisis, “la escasez de medicamentos pone en riesgo la vida de colombianos, en lo energético hay regiones donde el problema ya empieza y no hay garantía de suministro. Por eso hay que pensar en cómo nos preparamos para la crisis, es ideal evitarla, por eso empresas y hogares deben pensar en acciones para mitigar efecto en la crisis”. Agregó que se puede debatir sobre lo que puede ser la crisis, pero destaca que ya está y que puede llegar a ser sistemática, “lo que toca discutir es hasta qué punto la crisis del sistema de salud y eléctrico es en completo y hasta dónde puede llegar a afectar la crisis en la economía colombiana”.

Considera que la estrategia del gobierno es tramitar reformas muy ambiciosas en la secuencia y sin contenidos técnicos, “de manera que distrae de la verdadera política que es desfinanciar sistema eléctrico y el sistema de salud pública, lo que ha hecho el gobierno es colapsar el sistema, agravar la crisis sistémica, y ahora les van a prestar $1 billón en vez de pagar los $2 billones de los $7 que hay de déficit en el sector eléctrico”. Por último, dijo que se crean condiciones para la intervención como ha pasado con otras empresas en el pasado.

Eduardo Behrentz, ingeniero, Presidente del Instituto Colombiano de Aprendizaje y columnista de Portafolio, planteó que en sectores como el energético, la crisis puede llegar a ser sistémica porque hay problemas en la generación, en las alternativas, en la transmisión, en la distribución y en la comercialización, “es en toda la cadena y eso lo hace más complejo, no es que algo se desfasó en subasta o tecnología o en generación, sino que es sistémico, también en mi entender esto no se lo inventó este gobierno, eso es una cosa que se ha acumulado de años anteriores, en temas transmisión el proyecto grande de ETB, tiene 4 años retraso, es algo que se viene alimentando”.

Destacó que la preocupación también está en que la retórica parece ser más importante que las acciones, pero también dice que hay acciones que afectan como el hecho de levantar restricciones en el sector energético, “es complejo atender la contingencia y eso termina quebrando al que hace transmisión y así voy quebrando elementos de la cadena”.

Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario y exdirector de Transparencia de la Presidencia, planteó varios interrogantes al inicio de su intervención, “¿hay una crisis? sí ¿se necesitan medidas de fondo? También ¿es legítimo avanzar en reformas estructurales? Por supuesto ¿van de manera adecuada? No”, y apuntó que casos como el de la salud y el sector eléctrico son diferentes en términos de crisis, “en salud se trata de avanzar con una reforma legal, aunque con vicios de forma y fondo y, por otro lado, en lo energético se busca la solución desde el Ejecutivo”. En ese sentido, explicó que lo que plantea el Gobierno es un cambio de modelo, “lo que está de fondo es un modelo de estatización, críticar a modelo y al mercado donde se le tira la pelota al privado, al capitalista y eso hace parte de la narrativa constante del Gobierno; el problema es que se queda en anuncio, eso genera expectativa, hace daño en el mercado, pero no resuelve, no toma medidas efectivas y hace falta administración”.

Explicó que el riesgo de sacar la reforma a la salud por la puerta de atrás como se viene planteando desde hace unos días, tiene efectos porque los vicios que tenga la reforma van a ser objeto de discusión en la Corte Constitucional, “el Gobierno en su entender, debe ser consciente que son tantos los vicios que esta reforma por vía institucional no va a ser posible implementarla, eso enciende alerta de que la van a hacer de facto, lo que preocupa es que se desaprovecha una oportunidad de oro porque primero pone a los sectores a hablar de auto regulación, de avanzar en reformas, esta es la primera vez de que se aceptan problemas, pero no se aprovecha eso para hacer transiciones acordadas”.