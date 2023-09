Hubert Bodhert revivió sus polémicas declaraciones: ¿Cómo está la interna de Santa Fe?

Independiente Santa Fe pasó página de la reciente polémica por las fuertes declaraciones del entrenador Hubert Bodhert hacia sus dirigidos y volvió a la victoria en liga colombiana, luego de vencer agónicamente al Deportivo Pereira (1-0) en el Estadio El Campín. Resultado que le permitió afianzarse dentro del grupo de los ocho con 22 unidades.

Precisamente sobre la victoria frente al cuadro matecaña, Bodhert y Hugo Rodallega, que volvió a los terrenos de juego con un gol crucial para su equipo, atendieron a los medios de comunicación y destacaron el nivel mostrado por el equipo. Ambos coincidieron en que siempre es mejor corregir los errores ganando y confían en que la clasificación a los cuadrangulares quedará rápidamente certificada.

Asimismo el director técnico cartagenero aprovechó para referirse a las declaraciones que encendieron la polémica y aseguró que no hay ningún resquejabramiento al interior del grupo, al contrario están más unidos que nunca.

Bodhert confía en la unión de grupo

Ajustada victoria sobre Pereira: Ese es el fútbol. Muchas veces no generas tanto y eres eficaz con las pocas opciones que generas, hay otros partidos donde se generan múltiples opciones y terminas con un resultado adverso. Hoy nos tocó de esta manera. Lo importante es la forma como compitió el equipo y es un gran resultado para nuestros objetivos.

Sus polémicas declaraciones no afectaron al equipo: Lo de Medellín fue hace un tiempo atrás y es pasado. Hoy lo más importante es la victoria, como el equipo compitió y es un mensaje claro: somos un grupo de seres humanos que podemos cometer errores en algún momento, pero somos un grupo unido que está fuerte, que hoy dio un claro ejemplo de lo que nosotros somos en este momento.

Se viene la Copa: Este partido nos da a nosotros una información importante, ahorita hay que decidir lo que vamos a hacer, quienes van a estar en ese compromiso, visualizarlo en la victoria porque queremos estar en la siguiente fase.

Rodallega volvió con todo

Valora la entrega del grupo: Es gratificante volver y poder aportar un poco al equipo, hoy en realidad se rescata el esfuerzo que hicieron todos los muchachos independientemente si tuvimos o no muchas ocasiones de gol, lo que se rescata es el esfuerzo, la concentración y la firmeza que se tuvo para afrontar este partido, después de que me haya tocado la suerte a mí de marcar, es algo bonito y que lo disfrutamos todos al final.

Lo más importante era ganar: Falencias siempre van a existir, ganando, perdiendo, empatando, siempre va a haber algo qué mejorar. Hoy nos vamos tranquilos con el triunfo, nos vamos con estos tres puntos que nos siguen asegurando en la parte de arriba, entre los ocho mejores de Colombia, en donde en realidad tienen que estar Santa Fe.

No hay rastros de la reciente lesión: Físicamente estoy bien, no es un problema en la rodilla ni en ningún otro lado gracias a Dios, fue una jugada en donde estaba en la barrera, el balón me golpeó un poco el pecho pero en realidad todo bien. Es obvio que después de estar un mes y medio fuera hace falta un poquito más en la parte física, pero la continuidad y la parte física van dando ese ritmo que se necesita.