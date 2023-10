Comerciantes de San Victorino lanzan llamado S.O.S por fuerte caída en las ventas

Bogotá

Hay preocupación en el sector de comercio de moda y confección y sector gastronómico de San Victorino en Bogotá, por la disminución en de las ventas en el comienzo de la temporada de fin de año, como consecuencia de la inflación y los cierres continuos en diferentes carreteras del país.

El representante de Asosanvictorino, Jansen Estupiñán, aseguró que la pérdidas de las ventas llegan hasta un 70%.

“El sector productivo del país entra en crisis, entra en preocupación porque las ventas no han caído el 24, no han caído el 50, han caído el 70%. (...) Hoy por hoy nuestros principales clientes que son del suroccidente del país no están viniendo porque las carreteras están vueltas absolutamente nada. La caída del puente sobre el río La Vieja hace que estos comerciantes tengan que gastarse más de cuatro horas dando la vuelta por Pereira, contando con los trancones y esto ocasiona que no vengan al sector a hacer las compras mayoristas. Otro de los clientes importantes son los llanos orientales. Todos sabemos lo que está pasando con la vía al llano y genera también pérdidas”, dijo.

El sector gastronómico reporta también una caída del 24%, así lo aseguró el representante de ACODRES, Guillermo Gómez.

“A lo largo del año hemos acumulado una caída en ventas del 24%, esto debido a que estamos viviendo una coyuntura de inflación sin límite. Los alimentos siguen punteando en términos de huevos, lácteos, aceites, cortes de carne, de pollo. Y esa presión inflacionaria sumada a servicios públicos y arriendos ha llevado a los negocios a subir en promedio seis veces los precios de los menús, y esto obviamente ha causado que algunas familias dejen de contar con el restaurante como una alternativa de consumo”, aseguró.

Por esta razón, voceros de diferentes sectores como sistema moda, asociación de SanAndresitos y zapateros del Restrepo, lanzan un llamado de urgencia a través de la campaña SÚMATE para que los ciudadanos se animen a comprar local y puedan mejorar las ventas en la temporada de fin de año.