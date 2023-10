Camilo Zúñiga defiende a James Rodríguez y estalla contra la afición colombiana

Camilo Zúñiga y James Rodríguez (Photo credit should read EITAN ABRAMOVICH/AFP via Getty Images) / EITAN ABRAMOVICH

Camilo Zúñiga, ídolo de la Selección Colombia, y considerado como uno de los mejores laterales en la historia de la misma, dio una entrevista para AS Colombia, donde habló sobre James Rodríguez, la relación que tiene con el “10″ y cómo en Colombia no se respetan a los ídolos.

Con más de 15 años de carrera, más de 300 partidos disputados, Zúñiga colgó las botas en 2018 en el club de sus amores, Atlético Nacional. Ahora, con 37 años, está dedicado a su fundación, donde intenta forjar personas, antes que futbolistas.

Sobre James, el exjugador de Napoli aseguró que no entiende por qué la gente le tiene rabia, además de repetir que es una gran persona y ser humano: “De pronto la gente dice sí, es que podría haber dado más y de pronto la rabia de la gente es esa. No ha corrido con suerte en el tema de lesiones. Como persona y ser humano, es muy buena gente, tranquilo, siempre se mantiene sonriendo. Es un pelao’ normal, común y corriente. En lo deportivo, fue el goleador del Mundial, yo que le voy a decir”.

También fue contundente al afirmar que en Colombia no se valoran a los ídolos: “Yo voy a ser claro y directo. Creo que cero (se valoran los ídolos) en el sentido en que he estado en otros lados y aprecian más el trabajo de uno que en casa. No solo por mí, sé que ha pasado con muchos jugadores. Mira lo que le pasó a Carlos Sánchez que se fue para Argentina y en una entrevista dijo que lo que vivió en Colombia no pudo haber pasado. El brasileño llega a su casa y lo consienten, el argentino llega y es dios. Nosotros tenemos al goleador del Mundial y le damos duro. Que le den duro los de afuera como hacen los argentinos. El tema de valorar los ídolos y que han dejado huella todavía falta”.