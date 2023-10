Secretario de Seguridad responde a investigaciones de la Procuraduría

Cali

La Procuraduría anunció que inició una investigación disciplinaria al actual secretario de Seguridad de Cali Jimmy Dranguet Rodríguez ,quien antes ocupaba el cargo como subsecretario de Inspección Vigilancia y Control.

El ente de control revisa los documentos con los que ha soportado su formación académica, ya que no coincide el año de graduación como bachiller y el título universitario.

Ambos documentos aparecen expedidos en el 2008, además resaltó la Procuraduría en su información, que hay una falta de registro en la rama judicial en la que no aparece como abogado.

Ante estos hechos el funcionario presentó ante la opinión pública y los medios de comunicación sus diplomas y documentos que respaldan su formación académica tanto el título como bachiller del Liceo Quial en el 2003 como el profesional de la Universidad San Buenaventura en el año 2008.

“Es infame que pongan en tela de juicio mi formación académica y profesional, he sido abogado litigante, vinculado al congreso de la República, a la alcaldía de Cali, he asesorado empresas, he sido docente universitario, siempre he publicado mis títulos profesionales y de especialización”, enfatizó Jimmy Dranguet, asegurando igualmente que la Procuraduría está generando un manto de dudas sobre algo que es falso.

Dice el secretario que sus títulos están publicados en el Sigep y en todas las plataformas públicas y cuenta con su tarjeta profesional desde el 2008 cuando se graduó como abogado.

