Rosarienses siguen sedientos

Cúcuta

Los rosarienses volvieron amenazar con protestas en la autopista internacional ante la carencia de agua en sus hogares.

Los residentes de la zona llamaron la atención al advertir que no han podido obtener una respuesta para superar los problemas que en materia de servicios públicos los vienen afectando.

Javier Medina vocero de los complejos habitacionales allí precisó a Caracol Radio que “no se ha logrado que los compromisos se hagan una realidad. Acá la situación es muy grave para el suministro y eso hace que la comunidad se encuentre desesperada”.

Explicó que “frente a esto no hemos tenido que acudir sino a las vías de hecho, porque los anuncios no se traducen en realidades sino en acciones cada día más complejas, que no se resuelven y que el único medio es salir a protestar y pedir auxilio”.