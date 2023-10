Familiares de desaparecidos reclaman a la Fiscalía no archivar los casos

Cúcuta

Molestos, indignados y reclamando justicia, así se encuentran los familiares de quince desaparecidos que hoy están denunciando que sus casos fueron archivados. Un mensaje urgente está realizando a la Fiscalía para que detengan esta acción.

Doris Martínez perdió el rastro de su hermana y hoy alza su voz de protesta, dijo a Caracol Radio que “los casos de desaparecidos los están cerrando, no pueden hacer eso. Hemos pedido el favor que los abran legalmente. Con abogados y todo y no han querido”.

Informó además que “pasaremos un desacato y una tutela porque no quieren abrirlos, los está cerrando la Fiscalía. No quieren decir nada, que no quieren averiguar y lo dejan así”, explicó.

Al Fiscal, Francisco Barbosa, le piden “que todas las personas hasta que no tengan el cuerpo de sus familias no hay que cerrar los casos. Que los casos no los quieren investigar, que nosotros estamos haciendo el trabajo de ellos, les damos nombre y les damos todo y hasta el momento no ha pasado nada”. Concluyó.