Exalcalde Quintero Calle denunció a conductor que lo atropelló durante caminata política

Medellín, Antioquia

El exalcalde Daniel Quintero Calle denunció que un vehículo particular lo atropello en un recorrido en Medellín e insistió que se debe al odio generado desde algunos sectores políticos.

“No podemos dejar que la política se convierta en un acto de violencia. Ese no es el camino, deben tener cuidado hasta dónde llegan sus palabras porque lo que hizo esta Toyota es realmente grave. No solo me aprisionó sino que luego aceleró”, aseguró el ciudadano en sus redes sociales.

En el video se observa como el exalcalde Quintero intenta cruzar en una esquina y es alcanzado por un vehículo blanco y queda en medio de un taxi.

La nuestra es la campaña del amor, la esperanza y el futuro. Rechazo absoluto a estos hechos y la campaña del odio desatada por el uribismo en Medellín. pic.twitter.com/fPKe3kE78f — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 9, 2023

“Hemos iniciados las acciones correspondientes contra los agresores. Sin embargo, es importante entender que este es el resultado de una estrategia de odio coordinada por el uribismo en Medellín que buscan nuestra eliminación física, jurídica y social. Inicia con un ejercicio de deshumanización que ha sido acompañado por medios, y que lleva a locos a actuar de esta forma. Sabemos que vienen coordinando acciones de saboteo y de violencia política. Se estresan al ver el cariño de la gente y buscan que no salgamos la calle. Obviamente, nos mantendremos en las calles y expondremos a los violentos. La nuestra es la campaña del amor. La de ellos la del odio. La de nosotros la del futuro, la de ellos la del pasado”, señaló el exmandatario.