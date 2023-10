Estafas visa de Estados Unidos: Fraudes recientes en Colombia y cómo evitar caer en ellos

La visa es una norma que rige entre países para legalizar el ingreso y la estancia de personas en una nación donde no tenga la nacionalidad o el libre tránsito. Así las cosas, se trata de un documento que es adjuntado al pasaporte por las autoridades para indicar que éste ha sido examinado y considerado válido para ingresar o salir del país. Como es de conocimiento general existen diferentes tipos de visas, que se conceden de acuerdo con los motivos específicos de viaje.

En primer lugar, la visa de tránsito es aquella que permite hacer escala en un país para luego continuar su viaje hacia otro. Este tipo de visas suele permitir una estadía máxima de tres días.

Por su parte, la visa de turista , la cual se concede a aquellos que quieran visitar un país para conocerlo. Esta visa no permite trabajar o realizar negocios en la nación de acogida. Su extensión puede alcanzar los seis meses.

De igual manera, la vista de trabajo, estudiante y diplomática son otros de los tipos de visa existentes.

Casos de Colombia

Ahora bien, los colombianos que desean viajar a Estados Unidos, deberán saber que el costo de la visa está en $185 dólares, por lo que es importante tener claro este monto antes de efectuar el proceso.

Sin embargo, personas inescrupulosas están convirtiendo el trámite de la visa en un negocio, pues la ciudadanía ha venido denunciando a través de las plataformas digitales a supuestos intermediarios para realizar este proceso. Muchos de estos afirman que tienen contactos al interior de la misma Embajada de Estados Unidos para agilizar el proceso, les indican cómo se deben llenar los formularios, cómo pedir cita e incluso, trucos para que la aprueben la solicitud y no fallar en el intento.

Desde dicha entidad señalaron que cuentan con una sección Consular que permite recibir cualquier información adicional sobre el mal uso de los pasaportes de pasaportes, visas, información deshonesta en solicitudes al igual que cualquier otra información que estén involucrados en acciones fraudulentas.

Canales de denuncia

La ciudadanía podrá denunciar actividades de fraude simplemente llenando el formulario “Reportar fraude” disponible en el siguiente enlace. En dicho espacio podrá adjuntar documentos electrónicos relevantes (fotografías de visas o paginas biográficas de pasaportes en cuestión). Así las cosas, pedirá que proporcione su nombre y número de teléfono para contactarlo en caso que se requiera información adicional.

Desde la Sección Consular toda información será manejada con discreción y confidencialidad y no se compartirán los resultados de las investigaciones en caso de requerirse.

¿Cómo evitar estafas de tramitadores de visa?

La Embajada de Estados Unidos hizo aclaraciones a este medio con respecto a los famosos tramitadores, que a pesar de que aseguran tener la clave del éxito y la agilidad de solicitud de visas, lo único que conocen es cómo se hace el procedimiento al pie de la letra.

Así pues, señalaron que los pagos por las visas se hacen directamente en la Embajada y por eso el dinero NO se entrega a ninguna agencia, por lo que es fácil identificar a un tramitador estafador cuando piden el dinero de la totalidad de las visas, en vez de dar la opción de que cancelar el valor directamente en la entidad consular.

De igual manera, la entidad encargada de gestionar las visas señaló que no es cierto que existan trucos o atajos para la solicitud de la visa, sino que el camino es el mismo para absolutamente todos los solicitantes, por lo que lo mejor es evitar a los tramitadores.

Otras recomendaciones

La mejor recomendación que puede seguir para evitar este tipo de estafas es conocer el proceso y hacerlo por sí mismo. En primer lugar, y lo más importante, no provea información a la Embajada que no corresponde con la realidad, no es cierto que algún tipo de dato sea más influyente en que aprueben o no el documento.

El Gobierno de Estados Unidos declaró que está trabajando en agilizar los tiempos de espera del trámite. Toda la información general sobre el trámite de visa para Estados Unidos se encuentra disponible en la página que ha dispuesto el Centro de Atención de Solicitantes para que no tenga la necesidad de acudir a tramitadores y hacerlo usted mismo.