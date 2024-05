Consejo Gremial del Cauca hace un llamado para que se dé atención integral al departamento

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio el director ejecutivo del Consejo Gremial y empresarial del Cauca, Gerardo Arroyo, aseguró que la ofensiva de la Fuerza Pública contra organizaciones armadas que operan en el departamento era lo que se estaba esperando, “vemos con buenos ojos la ofensiva militar en el cañón del Micay, aunque no desconocemos el impacto que se ha generado en desplazamiento y víctimas mortales, pero el departamento debe tener una atención integral desde el Estado, que los ministerios lleguen prestando soluciones integrales que permita proteger comunidad, se den garantías para que sector el sector opere sin inconvenientes y eso mejore las condiciones sociales de todos los caucanos”.

Invitó al Gobierno a que no solo haga presencia cuando se bloquea la Panamericana, sino que se ayude a encaminar los esfuerzos para entregar soluciones y se ofrezca garantías de seguridad para el sector productivo en el que se pueda operar sin problemas, “es necesario un ejercicio de autoridad en el que no se permita el bloqueo”, advirtió.

Arroyo dijo que al departamento no ha llegado inversión porque nadie quiere llegar cuando no hay garantías de movilidad, ni de propiedad privada y cuando hay un alto índice de extorsión que afecta la dinámica económica, “tenemos que hablar de que el departamento se ha visto afectado por todo el tema de la violencia, el PB del cauca desde hace cuatro años es 1,8% y no hemos podido incrementar la oferta de empleo, pues se ha perdido capacidad de generar empleo.