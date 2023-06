¿Qué se necesita para viajar a Estados Unidos? Visa y más

Uno de los destinos favoritos elegidos por los colombianos desde los años 90 es Estados Unidos, de ahí su fama y apodo de ser el ‘sueño americano’. Aunque varios habitantes han migrado, muchos quieren conocer el país, pero no dejan de lado el temor y las dudas para darse la oportunidad de conocerlo.

Según los antecedentes históricos que recoge la Cancillería, desde los años sesenta la movilidad de población creció hacia Estados Unidos debido a factores económicos, posibilidades de conseguir empleo, aumentar los ingresos o por razones políticas relacionadas con amenazas de grupos armados.

Con una estimación realizada desde 1985, el Dane calculó que para 2005 había una población de 3.378.345 colombianos residiendo de manera permanente en el exterior, Estados Unidos ocupa el primer lugar con el 34,6%.

¿Qué se necesita para viajar a Estados Unidos?

Esta información se enfocará en los viajes por turismo o de corto plazo, ya sea por trabajo o estudio. Visitar Estados Unidos o cualquier otro país conlleva a enfrentarse a unas leyes particulares de entrada de viajeros, por lo que es necesario conocer todos los trámites para no tener percances estando en otro estado.

Antes de salir de Colombia deberá llenar el formulario online de Check Mig desde las 72 horas antes de viajar o hasta 1 una hora antes de embarcar, pondrá sus datos personales con algunos detalles del viaje.

¡Tome nota!

1. Pasaporte vigente

El pasaporte colombiano tiene una vigencia de 10 años, es parte de la documentación internacional, deberá tener hojas extra para poder añadirle visas y sellos de entrada de migración.

2. Visa

Luego de tener el pasaporte, deberá tramitar la visa para Estados Unidos, es uno de los requisitos obligatorios. Hay diferentes tipos, pero la de turismo es conocida como B1/B2; se consigue en la embajada de Estados Unidos en Colombia, ubicada en Bogotá D.C.

Todo el proceso se inicia con cita previa, algo que puede tardar un año o más debido a la cantidad que se ha recibido desde pandemia.

4. Tiquete de salida

Esto le garantizará a migración que no se quedará de forma ilegal en el país, pues la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (U.S. Customs and Border Protection, CBP) está autorizada por el Título 8 a expulsar a cualquier persona que intente ingresar a ese país en condición de irregularidad. Tenerlo impreso es fundamental.

Vale la pena resaltar que los colombianos tienen un plazo máximo de 6 meses para estar en E.E.U.U.

5. Reserva y dirección de alojamiento

Al momento de aterrizar en USA, debe tener claro dónde se va a alojar durante la visita. Esto puede ser un hotel, un Airbnb, la casa de un familiar o amigo.

Es necesario tener anotada la dirección completa, comprobante de la reserva o carta de invitación. La pedirán en migración.

6. Suficiente dinero

Si va de turismo es usual que el agente de inmigración a la entrada de Estados Unidos pregunte cuánto dinero tiene dispuesto para las vacaciones y cómo lo tiene. Puede tener efectivo y tarjetas de débito y crédito, también le pueden preguntar de cuánto es el cupo.

Algunos viajeros en blogs y videos en redes sociales han afirmado que se espera que los gastos en promedio por día sean $150 – $200 dólares (600 -800 mil pesos colombianos). Ejemplo, si se va por 10 días, lo esperado serían aproximadamente $2000 USD para tus gastos dentro del país, unos $8.297.440 de pesos.

Sin embargo, si se queda en casa de un familiar o amigo los gastos pueden reducirse.

7. Seguro de viaje

El seguro de viaje no es un requisito para entrar a Estados Unidos y no lo pedirán, pero la experiencia de los viajeros alrededor del mundo ha demostrado que es necesario adquirirlo, ya que el sistema de salud en Estados Unidos es uno de los más costosos de todo el mundo, por lo que una visita a urgencias podría costar costando entre $1500 y $3000 USD, entre 7 y 15 millones de pesos colombianos.