Atacan a disparos la vivienda de una concejal en Puerto Santander

Cúcuta

La concejal Mariela Sánchez del municipio de Puerto Santander denunció un atentado con arma de fuego en su vivienda.

En horas de la noche de este domingo, desconocidos habrían disparado en varias oportunidades contra el inmueble donde la funcionaria descansaba con sus hijas y una sobrina. Relaciona el ataque al difícil escenario político que se vive en el municipio fronterizo al estar vinculada a una de las campañas a la Alcaldía.

“Escucho un fuerte estruendo, entonces procedí a sacar a mis hijas y a una sobrina hacia el cuarto de atrás, cuando ingresamos al cuarto, escucho los otros tiros. Eso es un tema político, porque lo que está pegando duro es la política, por eso le hago un llamado a la Policía a estar más pendientes de todos nosotros” dijo a Caracol Radio Mariela Sánchez, concejal de Puerto Santander.

Hace un fuerte llamado de atención a la Policía Metropolitana por la presunta falta de reacción en el momento que se dio el ataque, además de las pocas garantías para el ejercicio político.

“Yo llamo a la Policía y el encargado en este momento me dice que primero tienen que acordonar la zona, que tienen que mirar si no hay ningún riesgo para ellos. En medio de la situación me dijo que querían colaborar, pero que yo no le iba a responder por la patrulla” agregó la corporada.

La funcionaria asegura que ya se comunicó con la nueva comandante de la Policía Metropolitana a quien le exige acompañamiento por parte de los uniformados.