Se ofertan siete canales de radiodifusión para Bolívar para emisoras comunitarias

El Ministerio TIC tiene disponibles 185 canales para asignación en igual número de municipios de 26 departamentos.

El Ministerio TIC adelanta la convocatoria de viabilidad de licencias emisoras comunitarias, en la que se tienen siete canales disponibles para el departamento de Bolívar. Pueden participar las comunidades organizadas de los municipios de Achí, Hatillo de Loba, Magangué, Mahates, San Fernando, San Pablo y Zambrano.

“Invitamos a las comunidades de Bolívar a participar en esta convocatoria y poder contar con la licencia de una emisora, que se convertirá en una herramienta desarrollo en su población y contribuirá con el cierre de la brecha digital”, afirmó el ministro TIC, Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano).

En total, se tiene disponibilidad de 185 canales, ubicados en el mismo número de municipios, de 26 departamentos del país. La información sobre los requisitos, disponibilidad de canales y el cronograma de la convocatoria se pueden consultar en el micrositio www.mintic.gov.co/micrositios/asignacionemisorascomunitarias2023

Los interesados en contar con una licencia para una emisora comunitaria en su región deberán enviar al Ministerio TIC su propuesta en el formato establecido, a través del correo electrónico radiocomunitaria2023@mintic.gov.com hasta el 10 de octubre de 2023

Las condiciones para participar son entre otras las siguientes: que la comunidad organizada esté constituida y reconocida en Colombia; que tenga domicilio en el municipio o área no municipalizada para el cual se pretende prestar el servicio público de radiodifusión sonora comunitario; haber desarrollado actividades con la comunidad municipal en diferentes áreas del desarrollo económico, cultural o social; no estar incursa en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición de orden constitucional o legal, y no ser concesionario del Servicio Público de Radiodifusión Sonora.