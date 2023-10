Deportes Tolima sueña con los cuadrangulares tras vencer a Jaguares

Deportes Tolima se quedó con la victoria en su visita a Jaguares (0-1) en el estadio Jaraguay. Con un solitario gol de Yeison Guzmán, los de David González siguen dentro del grupo de los ocho, mientras que el equipo de Carlos Hoyos sigue en el fondo de la tabla.

Jaguares dominó, Tolima golpeó

Jaguares estuvo mejor en toda la primera mitad. El equipo de Carlos Hoyos encontró espacios y logró ponerse cerca del portero Neto Volpi. Sin embargo, la falta de efectividad fue un factor fundamental en la primera mitad.

Son siete partidos sin anotar un gol para Jaguares y, en estos primeros 45′ minutos, se notó. El equipo llegaba con facilidad a la zona de finalización, sin embargo, o no terminaba la jugada, o remataba desvíado. Jaguares dominó, pero no convirtió.

Al minuto 15′, Alex Castro se retiró lesionado. En una jugada en la que iba retrocediendo, el jugador terminó en el suelo y no pudo continuar. Tuvo que ser retirado en camilla del terreno de juego. Después, se le vio con bastante hielo en el muslo de su pierna izquierda.

Al minuto 37′, llegaría el primer gol del encuentro. Junior Hernández desbordó por el costado izquierdo. Daniel Padilla no pudo evitar el centro atrás y, en el punto penal, apareció completamente solo Yeison Guzmán para poner el 0-1 con el que terminaría la primera parte.

Tolima se defendió, Jaguares no encontró

La segunda mitad comenzó siendo de ida y vuelta. Jaguares con la necesidad de ganar para salir del fondo, mientras que Deportes Tolima quería mantener el resultado para seguir en el grupo de los ocho. Ambos equipos llegaron con peligro en los primeros minutos.

Al minuto 54′ hubo sonido metálico en el estadio Jaraguay. Yeison Guzmán cobró un tiro libre hacia el palo de la barrera, por encima de la misma. El portero Banguera había quedado a medio camino y ¡Clank!, el palo salvó a Jaguares de recibir el segundo.

Sobre el final del partido, los espacios se abrieron para el Tolima. Con la desesperación del equipo local, Jaguares quedó muy expuesto en el fondo y con muchos espacios para que la visita pueda correr y hacer daño. Estuvo cerca del segundo en varias ocasiones.

Además, se defendió muy bien el equipo de David González. Plantó un bloque bajo, cubriendo bien el centro y regalando los costados. Jaguares no supo aprovechar esos espacios por los lados y no incomodó a Neto Volpi. El resultado no se movió y Tolima se llevó tres puntos importantísimos en su lucha por entrar a cuadrangulares.