Presidente Petro insiste presentar al Congreso artículo para acelerar la compra de tierras

En medio de la entrega de tierras a firmantes de paz, indígenas y campesinos en San Juan de Arama, Meta, el presidente Gustavo Petro insistió en que su gobierno debe preparar un artículo para acelerar la compra de tierras en Colombia, medida que tambien tiene presentarse nuevamente al Congreso de la Republica.

El mandatario aseguró que la propuesta permitirá medir las fuerzas políticas y saber la posición de quienes están ‘frente a la paz o a la violencia’

“Lo pedí, no sé si se hizo, el artículo que debe acelerar la compra de tierras en Colombia, acortar los procedimientos para que se pueda cumplir el Acuerdo de Paz, pues hay que presentarlo al Congreso y ustedes ya verán qué piensan los políticos de eso, si el Partido Liberal aprueba, si el Partido Conservador, si no, si los diferentes grupos y fuerzas políticas del Congreso, pues aprueban o no aprueban el que se pueda hacer una reforma agraria en Colombia”, señaló.

El presidente pidió que se asuman con rapidez las tareas que tienen que ver con la compra de tierras, por ello aseguró que se debe hacer una reunión de tierras para conocer los logros.

“Necesitamos sumar qué es lo que hemos comprado de tierras, cuánta plata se e ha usado, cuánto hemos titulado, cuánto le hemos traspasado al campesinado, cuántas hectáreas a los firmantes de paz, de las titulaciones cuántas son para indígenas, cuántas para las negritudes, etcétera y no solamente lo que hemos hecho sino fundamentalmente lo que nos falta en mi opinión lo pedí, no sé si se hizo, el artículo que debe acelerar la compra de tierras en Colombia, acortar los procedimientos para que se pueda cumplir el acuerdo de paz”, agregó.