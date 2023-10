Junior buscará el triunfo en casa, mientras Deportivo Cali defenderá la racha invicta

Junior recibirá a Deportivo Cali en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez para el partido válido por la decimosexta jornada de la Liga Colombaina. A las 8:10 p.m. (hora colombiana) los visitantes llegarán en busca de los tres puntos que les permita conseguir un lugar entre los ocho pirimeros, mientras que el conjunto barranquillero pretende recuperarse de su última derrota en casa ante Tolima.

Los dirigidos por Arturo Reyes se ubican en la decimoprimera casilla y también tienen posibilidades de alcanzar a los líderes y conseguir una recuperación definitiva que los lleve a la siguiente fase. Vienen de un empate sin goles en la casa de los Juaguares, pero se mantiene firmes en su lucha por la clasificación.

En respuesta a la presión que recae sobre el cuerpo técnico y los jugadores, ante la premura de resultados a falta de cinco partidos, el samario compartió su perspectiva. “La responsabilidad completa es mía en todo, yo soy el responsable de elegir los jugadores, de entrenarlos. A mí ya me sacaron dos veces entonces no me preocupa, lo que me preocupa es hacer bien mi trabajo. No hay otra forma de mejorar que no sea en los entrenamientos y en eso somos fuertes”. afirmó

Además, el director técnico dio detalles de cara al encuentro. “Enamorado lleva tres días entrenando con nosotros, cada vez se ve mejor, con toda seguridad va a estar en la nómina de convocados y con el entrenamiento pensaremos si es lo conveniente que empiece jugando, es una alternativa, pero lo seguro es que hoy va a estar”, confirmó el entrenador en rueda de prensa previa al encuentro.

Por su parte, el cuadro verde viene de una racha invicta de cinco fechas y, desde el noveno lugar, se plantará firme para sacar ventaja y entrar a la recta final con la mayor cantidad de puntos posibles. Jaime de la Pava aseguró que el equipo tiene lo que se necesita para avanzar. “Nos vemos dentro de los ocho y ese es el objetivo del día a día, el mensaje permanente y la respuesta que tiene le equipo frente a cada trabajo que hace diariamente”, concluyó el DT.